Descubren que el apéndice no es tan inútil como se pensaba hasta ahora: Esta es su verdadera función

El apéndice fue reconocido por primera vez en el año 1521 por un médico italiano, Jacopo Berengario da Carpi, quien lo descirbió como una "pequeña cavidad vacía". Más tarde, Leonardo da Vinci habló sobre él, diciendo que su función era mantener el exceso de gas de nuestro cuerpo, para evitar que el intestino y el colon explotaran. No obstante, no fue conocido con su nombre actual hasta 1543, cuando Andreas Vesalius lo denominó "apéndice" y lo comparó con un gusano. A lo largo de la historia, este órgano ha sido todo un misterio para los científicos y médicos, que no terminaban de entender cuál era su función.

Sin embargo, la teoría más famosa y conocida por todos es la de Charles Darwin, quien propuso que la utilidad del apéndice no existía. Se trataba de un órgano cuya función ya no tiene sentido, como consercuencia de una evolución en los cambios de la dieta. Esto es lo que todos pensamos hoy en día. No obstante, a mediados del siglo pasado, se descubrió que esta hipótesis de Darwin no era verdadera. Resulta que el apéndice no sirve solo para inflamarse y que nuestra vida se ponga en peligro, sino que tiene una utilidad.

El apéndice cuenta con una biopelícula

Un equipo de médicos detectó en un estudio realizado en el año 2007, que el apéndice cuenta con una biopelícula. Esta es un ecosistema de bacterias buenas que habitan en nuestro intestino y sirven para extraer los nutrientes y la energía de los alimentos que ingerimos. Es más, cuando digieren fibra son capaces de producir unos ácidos grasos que protegen al cerebro. Por lo tanto, este ógano "inútil" es el lugar en el que se encuentran unas bacterias sustitutas, que pueden aparecer en el intestino si perdemos las que ya se encuentran ahí. Esto nunca lo podría haber descubierto Darwin, puesto que en su época no había técnicas tan innovadoras para explorar el cuerpo humano.

Años antes de que el equipo de investigadores detectase la biopelícula, otros expertos habían descubierto en el apéndice una alta concentración de tejido linfoide (que ayuda a combatir las enfermedades o infecciones) relacionado con el intestino. Esto quiere decir que las bacterias que viven en nuestro apéndice ayudan al sistema inmunológico, percibiendo cuándo nuestro intestino está en riesgo.Pero esto no es todo, unos años más tarde se comprobó que las personas que habían sido operadas de apendicitis tenían más probabilidades de sufrir una infección bacteriana. Con estos descubrimientos, los científicos habían negado la teoría de Darwin.

Se puede vivir sin él

Hace cinco años unos expertos compararon el apéndice del ser humano con el de otras 500 especies de mamíferos, detectando que el apéndice ha evolucionado hasta treinta veces durante el proceso evolutivo de los mamíferos. Por ello, su función sí que es importante y relevante, ya que, si no lo fuese, no existiría. Este ógano tan poco considerado a lo largo de la historia, se ha convertido en las últimas décadas en el objeto de múltiples investigaciones. Los científicos querían entender cuál era su función exacta. Algunos de los estudios han descubierto que el apéndice se relaciona con una mayor esperanza de vida o que tiene una conexión que une al intestino con el cerebro.

Auque no hay que olvidar que somos capaces de vivir sin él en algunos casos. A pesar de que existen análisis que confirman que la apendicitis no grave se puede tratar con antibióticos, si se trata de una infección grave que ponga en peligro nuestra vida, es necesario extirparlo mediante una operación quirúrgica. Además de poder vivir sin él, no se ha encontrado ninguna evidencia de que la ausencia del apéndice haya acortado la vida de los pacientes. Por lo tanto, una apendicectomía no es dañina para nuestro organismo.