Descubren la bacteria más grande del mundo, de casi un centímetro de longitud: Thiomargarita magnifica

Las bacterias son células procariotas que carecen de un núcleo definido ni tampoco presentan (en general) orgánulos membranosos internos, a diferencia de las células eucariotas que poseemos los seres humanos, animales, plantas, hongos, etc. Hace aproximadamente una década, el microbiólogo de la Universidad de las Antillas en Guadalupe, Olivier Gros, detectó unos filamentos que podían ser vistos sin la necesidad de un microscopio. Se encontraban pegados a una hoja en descomposición sobre la superficie de sedimentos marinos del manglar en la isla Guadalupe.

Fue hace cinco años cuando la doctora Silvina González-Rizzo, bióloga molecular de la Universidad de las Antillas, quien identificó por

primera vez que el filamento se trataba de una bacteria. Esto lo hizo mediante la secuenciación del gen 16S rRNA, que reveló que se trataba de una bacteria de la clase Gammaproteobacteria y, más especificamente, de una nueva especie dentro del género Thiomargarita. Además, fue ella quien le puso el nombre de Thiomargarita magnifica. Después de esto, con la ayuda de Jean Marie Volland, del Joint Genome Institute en Estados Unidos, pudieron secuenciar el genoma completo de la bacteria y analizar con mayor profundidad su complejidad morfológica.

Una bacteria con el tamaño de casi un centímetro

La Thiomargarita magnifica se caracteriza por medir casi un centímetro de longitud, a diferencia del resto de bacterías conocidas, cuyo tamaño habitual es de dos milímetros. Esta bacteria puede ser observada a simple vista, sin la necesidad de microscopio. Por el momento, solo se ha realizado un borrador provisional. Los investigadores están a la espera de publicar la investigación al completo, con lo que se puedan conocer más detalles de este fenómeno. Los científicos autores de este estudio aseguran que este descubrimiento es "muy importante", ya que "permite replantearnos y cuestionar cosas fundamentales de la biología que pensábamos como asentadas y sin cambios posibles".

En concreto, esta nueva bacteria replantea todo lo que se conocía hasta ahora del mundo de las células procariotas. Silvina explica que "el origen de la complejidad biológica es una de las cuestiones más importantes, aunque sin respuesta, de la biología. Si bien la mayoría de las bacterias se consideran pequeñas y simples, algunas han desarrollado innovaciones complejas". Lo que diferencia a las células eucariotas de las procariotas es que las primeras tienen su ADN en un núcleo diferenciado y envuelto en una membrana. Mientras que en las bacterias, el ADN flota libremente.

Desafía los conceptos de célula bacteriana

Sin embargo, la Thiomargarita magnificarecuerda a una membrana celular por su enorme tamaño (la más grande encontrada llegaba hasta casi los dos centímetros), su gran genoma y su compartimentación del material genético. Los científicos aseguran que puede ser considerada como "la primera y única bacteria que tiene hasta la fecha esta capacidad, desafiando así nuestro concepto de célula bacteriana". Lo averiguado hasta el momento indica que está compuesta de casi 12 mil genes (el triple de lo normal). Este descubrimiento ha descolocado a todos los miembros de la comunidad científica, considerándolo como un "eslabón perdido" dentro de la evolución de las células complejas, así lo ha expuesto en la revista 'Science' Kazuhiro Takemoto, biólogo del Instituto de Tecnología de Kyushu.

No obstante, algunos expertos opinan que no se trata de ningún eslabón perdido, si no que su evolución las hizo aumentar de tamaño porque se vieron beneficiadas ecológicamente. Al acrecentar su volumen, sus características han sufrido también de una evolución. Thiomargarita magnifica, que significa "gran perla sulfurosa", se suma a la lista de bacterias que han evolucionado a un nivel mayor de complejidad. Además, el descubrimiento de esta bacteria sugiere que las bacterias grandes y más complejas pueden estar "escondidas" a la vista, según aclaran los investigadores.