Descubre el mejor truco para no pasar frío en tu moto este invierno

En las épocas de invierno son muchos los moteros que dejan en el armario su equipamiento hasta la primavera o verano. Coger la moto en verano es lo más. No tienes problemas de atascos, aparcas fácilmente y además tienes aire acondicionado natural gratis. Pero si hablamos del invierno, la cosa cambia un poco. Esto no sucederá si sabes cómo abrigarte correctamente para no pasar frío. Muchos motoristas aún creen que cuanta más ropa encima, más abrigados irán, pero no es así. Ante todo, hay que mirar por la comodidad, y al ponernos demasiadas capas nos puede costar un poco más llevar la moto. Hay que tener en cuenta que, al ponernos más capas, podemos también pasar más frío por la sencilla razón de que el calor nos genera humedad corporal, y si ésta no se evacua bien y se enfría cerca de nuestra piel nos quedaremos ateridos además de atónitos, porque creíamos estar bien abrigados. Está totalmente desaconsejado usar ropa de abrigo de calle. Es una práctica muy habitual entre los motoristas noveles y especialmente en los urbanos, ya que obviamente estas prendas no llevan protecciones homologadas y porque se trata de ropa que difícilmente evitará que, al circular, el frío penetre hasta nosotros.

Abrígate bien

Utiliza casco con ventilaciones cerradas y naricera

El casco integral es el que mejor nos va a venir en invierno, con una mayor protección, es una de las mejores opciones que tenemos. Se agradece y mucho la naricera que incorpora, para que el poco aire que pasa a la parte interior no te haga moquear. Además, los cascos suelen llevar una protección debajo de la mentonera e impide que nos entre frío.





Los guantes: largos e impermeables

Nuestras manos son las que más sufren en invierno, ya que están expuestas y en la moto están en una postura estática durante el trayecto que hagamos. Los guantes de invierno están bien, pero si son impermeables, mucho mejor. Algunos fabricantes de ropa motera están haciendo guantes calefactables. Y otro de los consejos que podemos daros es que, cuanto más gordos sean los guantes mejor, pero también perderemos sensibilidad con los mandos de la moto. Tendrás que encontrar el equilibrio entre la comodidad e ir más calentito. Sobre todo mira bien que el cierre de los guantes sea por encima de la chaqueta y llegue a cubrir bien el cierre de ésta para evitar que pase algo de frío.

Botas altas bien, waterproof mejor

Para que un motero vaya bien abrigado, las botas son una parte esencial de su equipamiento, e invertir en unas buenas, al ser posible, waterproof, es lo mejor que podemos hacer. Unas buenas botas también para la lluvia las puedes encontrar en la mayoría de tiendas y se caracterizan porque después del nombre del modelo, van las siglas WP (Waterproof).

Chaqueta con forro interior térmico

Una buena chaqueta de invierno puede salvarte de coger una gripe, pulmonía o bronquitis. Tu espalda y pecho deben estar siempre protegidos. El forro interior tiene que ser térmico y desmontable, así puedes alargar el uso de tu chaqueta unos meses más y pasar las épocas entretiempo sin tener que comprar otra. Si tienes una chaqueta que no es impermeable, al menos debe tener uno o dos bolsillos que sí que lo sean para poder guardar el móvil, los papeles y la cartera.

Papel de periódico o cartones dentro de la chaqueta

Para evitar el frío, te puedes meter dentro de la chaqueta papel de periódico. Es una solución temporal y barata a la hora de evitar una congelación cuando vas en tu moto.