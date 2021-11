Descubre cómo mejorar la cobertura de tu móvil siguiendo estos sencillos pasos

El confinamiento vivido el año pasado nos ha enseñado miles de cosas que hemos incorporado en nuestro día a día. ¿Quién no ha hecho videollamada con los familiares, amigos o compañeros de trabajo? Estar en contacto con todos ellos de la mejor forma posible y lo más rápido, es lo que queremos sin ninguna duda pero, a veces, nuestra cobertura y conexión no es la más adecuada para ello.

La cobertura es algo a lo que no prestamos atención hasta que llegamos a un lugar donde no tenemos o estamos en alguna zona donde hay muy poca señal. En muchas zonas rurales tienen muy poco o ninguna cobertura móvil, y muchas veces, garantizar eso, es una prioridad para los que quieran utilizar el móvil para hablar con la familia y amigos, o trabajar de manera online. Hoy os traemos los mejores consejos para tener la mejor cobertura posible en tu teléfono para que la próxima vez no tengas problemas para hacer eso que más quieres.

No instales ninguna aplicación para aumentar la cobertura

No es cuestión de utilizar o descargar una app para que te permita tener más o menos cobertura. Se trata de una cuestión física. Ninguna de ellas será efectiva, y pensar que tienes una mayor y mejor cobertura por descargar una aplicación no es una de las opciones. Hoy en día, los smartphones que se crean y venden, tienen la última tecnología para captar de la mejor manera la cobertura, y conseguir una mayor recepción dependerá sobre todo, del lugar y del móvil, no de una app que hayas bajado.

Cambia de ubicación

Seguro que has cambiado de lugar cuando has visto que no tenías cobertura o la que tenías no era necesaria para utilizar tu smartphone. Alguna vez nos habremos ido de un lugar a otro para encontrar ese sitio donde todo funcionaba y te permitía hacer realizar esa llamada que tenías pendiente o entregar el último trabajo que te faltaba. Es muy común encontrar un lugar donde nuestro 4G no funciona correctamente. Esto puede ser debido a algunos materiales que obstaculizan el paso de la señal. La mejor recomendación para que la señal pueda volver es cambiar de sitio y encontrar ese que necesitas para volver a usar todo de nuevo.





Mantén la batería cargada siempre que puedas

Pocas veces hemos llegado a pensar en que la batería de nuestro móvil puede suponer un obstáculo a la hora de conseguir una buena señal, pero sí. Cuando hay menos batería, esta búsqueda se hace más difícil, por eso mismo es muy importante que tengamos el móvil con la mayor carga posible y si tenemos poca, podemos desactivar el GPS o bluetooth para intentar que nos dure lo máximo posible.

Haz uso de las llamadas wifi

Si no tenemos cobertura y estamos en casa, utiliza tu red wifi sin pensarlo. Si normalmente utilizamos nuestra wifi para todo, ¿por qué no la utilizamos también para realizar y recibir llamadas? Muchas veces esta configuración se hace desde ajustes y en la mayoría de móviles tendremos que pulsar en Configuración > Teléfono > Llamadas Wifi (este sería el ejemplo de un Iphone). Si en tu móvil no aparece ninguna de estas opciones, podremos, ahora sí, descargar una app para poder hacerlas recibirlas.

Revisa el mapa de cobertura de tu red

Antes de mudarte a algún lugar diferente o cambiarte de casa, debes estar atento del mapa de cobertura que tenga tu compañía para saber si puedes llegar a tener problemas o no. Si la señal en el sitio al que te mudas es baja, será mejor cambiar de red de telefonía celular para que te permita un mínimo servicio allá donde estés.

Accesorios que pueden servir de ayuda

Puedes usar un dispositivo como un amplificador de señal, el cual amplifica la señal exterior que recibes dentro de tu hogar. Con esto, podrás navegar a una velocidad mayor, obtener una mejor calidad de llamada y tener una señal más potente. Estos dispositivos no crean una señal, amplifican la que estamos usando dando así un mejor uso y una mayor cobertura.

Ahora que sabes estos consejos, la próxima vez que tengas problemas de cobertura intenta aplicar alguno de ellos y verás que la señal vuelve a tu dispositivo antes de lo que pensabas.