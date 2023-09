DESCONECTA.-Esta hiena se convierte en asistente de golfista persiguiéndole durante 250 metros en un campo de golf

Este hombre se hizo con un nuevo asistente en el campo de golf. Se trata de esta curiosa hiena que le siguió durante más de 250 metros.Neil Whyte, de 49 años, estaba encantado con la interacción con el animal salvaje que le seguía en el campo de golf de Skukuza (Sudáfrica).

Este entusiasta de la vida salvaje lleva más de dos décadas guiando a los visitantes de una reserva privada, por lo que no se asustó en absoluto cuando vio a la curiosa hiena detrás de él.

Dijo: "Los que no me conocen a mí ni a los animales pensaron que era una situación muy peligrosa, cuando en realidad no lo era en absoluto. Me pareció muy entretenido y divertido y me encantó la interacción con la hiena".

"Cada vez que empezaba a alejarme, se daba la vuelta y me seguía. Cuando me giraba para mirarle, se ponía nervioso y se alejaba un poco, para volver a seguirme cuando empezaba a alejarme".