El debate de la informática en los colegios: "Lo mejor es aprenderlo desde muy pequeños"

La educación es la base de nuestro desarrollo como personas y como país. La tecnología está transformando la forma de aprender, como se imparten los contenidos y hasta la manera de trabajar.

Según el Observatorio de la Informática en España, 8 de cada 10 alumnos quieren estudiar informática en el colegio. Para los padres es igual de importante. Con la pandemia hemos tomado mayor conciencia de la necesidad de digitalizar nuestras vidas en todos los ámbitos. Incluso en la educación. Si no nos ponemos las pilas corremos el riesgo de colocarnos en la cola de los países desarrollados. No podemos ser un país que solo consuma tecnología, debemos ser también creadores.

La informática en nuestra educación

Estamos acostumbrados al uso de los dispositivos tecnológicos vinculados con el ocio y la comunicación. Un aprendizaje que hemos adquirido a raíz de la experiencia por el uso. Pero es fundamental que la tecnología llegue a la enseñanza no universitaria, para comenzar a tener conocimiento en edades tan tempranas como los ciclos de Primaria o Secundaria.

La duda está en si la asignatura debería ser o no obligatorio o un complemento a otras materias. Según Carlos Fernández, presidente de la Asociación de Profesores y ahora mismo profesor de tecnología y digitalización en secundaria en un colegio: “lo que hay que crear son capacidades con las que aprender luego cualquier cosa concreta que necesitemos en el futuro. Parece que hay padres que esperan que enseñemos a sus hijos cosas concretas que van a hacer en sus futuros trabajos, pero nadie sabe a qué se van a dedicar los niños que estudian ahora primara”.

Elena Gorozisa es portavoz del Observatorio de la Informática en España y cree que es fundamental que los niños aprendan de informática: “el sistema educativo debe trabajar para desarrollar a los niños en el mundo que les ha tocado vivir, que es muy digital y tecnológico. Es importante que sepan comprenderla. Igual que se estudia el sistema digestivo, las plantas, los animales, los planetas porque son parte de nuestro mundo. Ahora hay que estudiar las máquinas porque también son parte de nuestro mundo”. Por eso cree que debe ser una asignatura troncal.



¿Cuál es la mejor edad para aprender informática?

Los expertos consultados por COPE no se ponen de acuerdo en cuál sería el mejor momento para que los niños comenzaran con el aprendizaje de la informática y la programación.

Según Carlos Fernández, presidente de la Asociación de Profesores debería ser obligatoria en secundaria en todos los cursos; sin embargo, en primaria debería ser a partir de 5, pero orientada a cosas básicas. Según Carlos Fernández: “la experiencia en pedagogía nos enseña que en la educación no hay que apresurarse. Un niño español de 5 años sabe más matemáticas que un niño nórdico, que a esa edad se dedica por ejemplo a hacer bizcochos. Sin embargo, cuando llegan a Bachillerato, el nivel de matemáticas del niño del norte de Europa no es inferior. Muchas veces no se trata de correr y meter todas las cosas cuanto antes mejor”.

Por lo tanto, según el profesor, hay cosas de la informática más lúdicas que se podrían aprender en los primeros años, pero siempre como complemento a una asignatura, por ejemplo, dar un día a la semana matemáticas frente a un ordenador, como una especie de pre-programación. Y a partir de que los niños tengan una madurez mayor, establecer informática como obligatoria.

Para Elena Gorozisa, portavoz del Observatorio de la informática, el aprendizaje debería comenzar desde la más tierna infancia, desde muy pequeños. Define la programación como una lengua, como lo es el inglés. Y cree que lo mejor es aprenderlo desde muy pequeños: “Además, cuando enseñamos a los niños a programar les ayudamos a desarrollar un pensamiento computacional, es decir, desarrollar habilidades como la creatividad o el pensamiento crítico”.

Cómo estamos respecto a Europa

Según el último informe del Observatorio de la Informática, hay diferencias entre los países europeos según hablemos de la educación informática en Primaria o en Secundaria.

Si nos centramos en Primaria, Grecia es el único país de nuestro entorno que cuenta con una asignatura obligatoria en esta disciplina desde el primer curso. Otros países como Bosnia han convertido este año como obligatoria la informática tras varias reformas. En Croacia se trata de una optativa, mientras en Francia, Suecia o por ejemplo Turquía, está incluido en otras asignaturas. En el caso de España, las competencias corren a cargo de la decisión que tome cada comunidad y cada centro escolar.

En Secundaria, son los países del este los que en su gran mayoría han optado por implantar la informática como asignatura obligatoria, se suman Grecia o Chipre, Malta, Rumanía, etc. Por otro lado, Alemania, Noruega o Irlanda dan la opción a los alumnos para que la elijan de forma voluntaria. En España es obligatoria en segundo y tercero de la ESO, antes también lo era en primero de la ESO.

Los empleos y la informática

Según el último informe de TIC jobs, entre las tecnologías más demandadas durante 2022, encontramos lenguajes de programación como Java/J2EE o JavaScript, que continúan en las primeras posiciones, como se ha visto en períodos anteriores (2021). Así como, conocimientos en Bases de Datos o uso de Metodologías de trabajo, uno de los requisitos más demandados por las empresas.

En el año 2021 se crearon más de 96 mil puestos de trabajo relacionados con la informática en España. Se estima que se quedaron sin cubrir entre 70 y 75 mil, equivalente al 78 por ciento. Un dato muy llamativo en un mercado como el español con un desempleo juvenil cercano al 24 por ciento.

Otras asignaturas que deberían ser obligatorias en la enseñanza

Podríamos poner miles, pero nos hemos querido centrar en algunos básicos que son necesarios en nuestro día a día laboral y personal