David Bisbal protagoniza la campaña Un día sin aeropuertos de Aena con Andaré

Aena ha presentado hoy su nueva campaña publicitaria Un día sin aeropuertos, una continuación de la campaña presentada en 2023, y que deja constancia del enorme impacto que se produciría si un día, de repente, desaparecieran los aeropuertos.

Para esta nueva edición de Un día sin aeropuertos, con la que la compañía vuelve a reivindicar el papel fundamental que cumple y que trasciende al tejido social, económico y cultural, Aena ha contado con el artista internacional David Bisbal. Este año, Aena relanza esta campaña con una pieza nueva que gira en torno al cantante almeriense, protagonista e hilo conductor de la historia. El artista internacional interpreta el tema Andaré, una versión de Volare, popularizada por los Gipsy Kings, adaptada especialmente para la campaña. En la letra de la canción, así como en el spot, rodado en formato videoclip, se recuerda nuevamente a la sociedad la importancia de los aeropuertos.

En tono de humor y con el es7lo que caracteriza al cantante, el tema Andaré hace referencia a lo que le ocurriría si desaparecieran los aeropuertos. Entre otras cosas, David Bisbal no podría realizar sus giras de conciertos, como en la que actualmente se encuentra inmerso el ar7sta, el Tour Volaré 2024, con el que realizará conciertos por toda la geograJa española, como Barcelona (15 de junio) y Madrid (23 de junio), y los principales escenarios del país: Sevilla (28 de junio), Málaga (29 de junio), Almería (6 de julio), Tarragona (12 de julio), Huelva (19 de julio), Alicante (27 de julio), Roses (1 de agosto), Menorca (7 de agosto), El Puerto de Santa María (13 de agosto); y La7noamérica: San Juan de Puerto Rico (17 de noviembre) y Buenos Aires (21 de noviembre).

La agencia creativa M&C Saatchi firma esta nueva campaña para Aena

En palabras de María Gómez, directora de comunicación de Aena, “el relanzamiento de la campaña Un día sin aeropuertos pretende reforzar el mensaje que ya lanzamos en 2023: los aeropuertos de Aena garan;zan la movilidad de casi un millón de personas al día en todo el mundo. Su hipoté;ca desaparición supondría un enorme impacto en la vida personal y laboral de las personas, la economía, el turismo, el abastecimiento sanitario", y añade: "Contar con David Bisbal ha sido un lujo. Él representa lo que queremos transmi;r, porque es un ar;sta internacional que, como nuestros aeropuertos, conecta a personas de todo el mundo y, además, a muchas generaciones”.

Letra Andaré, de David Bisbal

"DE IMPROVISO EL AEROPUERTO DESAPARECIÓ

Y ME HIZO ANDAR EN EL SUELO INFINITOOOO

ANDARÉ, OH OH

ANDARÉ, OH OH OH OH

ME VA A COSTAR LA SALUD

ANDANDO, QUÉ LEJOS ESTÁS TÚ

Y PUDIENDO IR VOLANDO, VOLANDO

POR QUÉ TENGO YO QUE IR ANDANDO, ¡QUÉ CRUZ!

¿DÓNDE ESTÁ EL AEROPUERTO? NO ENTIENDO QUÉ HACEMOS AQUÍ

YO NO QUIERO UNA GIRA SIN VUELOS, ES UN SINVIVIR

ANDARÉ, OH OH

ANDARÉ, OH OH OH OH

NO LLEGO, MENUDO MARRÓN, QUÉ TRANQUI QUE IRÍA EN AVIÓN"





El videoclip, que ha sido rodado en Tembleque (Toledo) y en Pedraza (Segovia), así como todas las piezas de la campaña, nos trasladan a un inmenso hueco que ha dejado un aeropuerto desaparecido, repleto de personas cuyos planes se ven truncados al no poder volar.

La nueva campaña Un día sin aeropuertos de Aena se lanza a nivel nacional mañana, 14 de junio, en televisión, prensa, radio y digital. Puedes ver la nueva campaña protagonizada por David Bisbal en www.undiasinaeropuertos.com, donde también puedes disfrutar de la primera versión de 2023.

La importancia de los aeropuertos

Las infraestructuras aéreas de Aena resultan vitales para múltiples sectores de actividad debido a las importaciones y exportaciones que permiten el desarrollo de numerosas empresas y servicios. Asimismo, el transporte aéreo tiene un importante impacto económico, pues genera 566.000 empleos directos e indirectos en España.

Los aeropuertos de Aena generan, además, un beneficio significativo en las zonas donde se encuentran ubicados, pues representan centros neurálgicos que impulsan el desarrollo de las regiones. Estas zonas dejarían de recibir no solo turismo, sino todo tipo de eventos, como convenciones, congresos y viajes de negocios, lo que afectaría al desarrollo de nuevas ideas, tecnologías y tendencias en sus respectivas industrias.

Pero la importancia de los aeropuertos va más allá del ámbito económico, ya que la ausencia de terminales impediría a familias que viven en dis7ntas partes del mundo reunirse. Afectaría a la vida personal y laboral de cada individuo, al turismo, al comercio electrónico, al transporte de material sanitario, medicamentos y órganos; al ocio, a la cultura… El mero hecho de que distintas lenguas, culturas y tradiciones estén en contacto unas con otras, nos convierte en una sociedad más comprensiva, tolerante, respetuosa, en definitiva, más pacífica.

Sobre David Bisbal

David Bisbal es un artista que acumula más de 80 galardones nacionales e internacionales, entre los que se encuentran 3 Grammy Latino, 3 Premios Billboard Latinos, 3 World Music Award y 2 Premios Ondas. Con más de 20 años de carrera en los que ha conseguido 11 Discos de Diamante y más de 5 millones de tickets vendidos de sus más de 1000 conciertos en todo el mundo en escenarios tan importantes como el Royal Albert Hall, el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall, el Barclays Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid o el Olympia de Paris.

Suma más de 3,5 billones de streamings de todas sus canciones y más de 1.2 billones de vistas de sus videos. David Bisbal es capaz de hacer felices a todos sus fans desde el escenario por su forma positiva y optimista de entender la música y la vida…. Además, es uno de los artistas españoles con más fans y seguidores en sus redes sociales, en las que alcanza los 25 millones.

David Bisbal ha colaborado con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Miley Cyrus, Rocio Jurado, Rihanna, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, Sebastian Yatra, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Raphael, Juan Gabriel, Plácido Domingo, Aitana, TINI o Danna Paola, entre otros.

Sobre Aena

Aena es el mayor gestor aeroportuario del mundo, con una red de 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España. También opera el Aeropuerto de Luton (Londres) y 17 aeropuertos en Brasil, incluido el de Congonhas, el segundo con más pasajeros del país. En total, Aena gestiona ya el 20% del tráfico aéreo brasileño. Además, participa en la gestión de otros 15 aeropuertos en distintos países de América.

Es una compañía líder en la gestión de servicios aeroportuarios por su experiencia, capacidad y equipo profesional, que ofrece un servicio integral de la máxima calidad. Sus aeropuertos están entre los más modernos y funcionales del mundo, con últimas tecnologías y una variada oferta comercial y de restauración, con accesibilidad plena y un servicio de atención a las personas con movilidad reducida con reconocimiento internacional.

Aena es una empresa responsable, con un papel importante como motor económico en las áreas de influencia de los aeropuertos, y con firme compromiso de desarrollo y sostenibilidad. Su propósito es gestionar los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo y generadores de valor para los accionistas, los clientes y la sociedad.