David Bisbal confiesa su admiración por Laura Pausini

MADRID, 16 (CHANCE)

Caprichos del destino, David Bisbal está disfrutando de una de sus semanas más felices y animadas justo cuando su ex, Chenoa, está en el ojo del huracán mediático por su separación de Miguel Sánchez Encinas apenas un año y medio después de su boda.

Convertido en uno de los artistas españoles más universales, el almeriense está ejerciendo como uno de los anfitriones en los actos previos que se han celebrado en Sevilla con motivo de la entrega de los Grammy Latinos este jueves.

Y como no podía ser de otro modo -y después de dejar claro que no piensa pronunciarse sobre la ruptura matrimonial de la mujer con la que compartió 4 años de su vida y con la que rompió en 2024 porque no tiene nada que ver con él- ha sido uno de los cantantes que se han subido al escenario para homenajear a Laura Pausini en su gran noche tras ser reconocida por la Academia de Música como el 'Personaje del año'.

Derrochando amor con Rosanna Zanetti, Bisbal se ha deshecho en elogios con la italiana, que se llama igual que Chenoa -cuyo verdadero nombre es Laura Corradini- y ha dado pie a que sus declaraciones, de no saber el contexto, pudiesen tener un doble sentido: "Laura me ha inspirado toda la vida. No sé cómo lo hace pero sus canciones siempre han coincidido con algo que te pasaba a ti en tu vida... sinceramente lo que más me inspira es su voz, es una voz realmente maravillosa y pocas hay como la suya". "Y como persona te partes de risa con ella, se te olvida esa grandeza porque es una persona completamente normal y eso la hace grande" ha confesado, definiendo a Laura (Pausini, que quede claro) como un "icono".

Perseguido en los últimos días para saber su opinión sobre la separación de Chenoa, el cantante de 'Ave María' asegura que lleva "personalmente bien" la presión mediática, que no le ha pasado factura porque como reconoce, "recibo mucho más cariño que otra cosa".

Y cariño es precisamente lo que trasciende hacia su padre en su documental. Un tema del que ha hablado emocionado, confesando que con las imágenes en las que José Bisbal no se acuerda de él solo ha intentado visibilizar su enfermedad y ayudar a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo: "Yo juego mucho con mi padre. Mi padre no se acuerda de esta época actual pero sí se acuerda del año 1960, del 65 por eso le canté la copla 'Almería Tierra Noble' y se la sabía. Él sabe perfectamente que nació en Almería y por eso yo le engaño, le pregunto como si fuese periodista, como él no me conoce a mí* 'ha sido usted tres veces campeón de España', me dice 'no, son siete'. Para que veas que él se acuerda".

"Yo lo único que quería era mostrar cómo de niño tenía un sueño, lo trabajé duro, después mantenerlo durante 20 años es todavía mucho más difícil y evidentemente hay situaciones que te resultan un poquito más difícil el camino de tu trabajo. Quería hacer ver a la gente que también a ellos les puede pasar y conseguir lo que yo he conseguido" explica.