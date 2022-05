El dardo del Francotirarock tras la decisión de Mbappé: “Como lo escuche Florentino se le rompen las gafas”

El genio del humor Rock FM, Álex Clavero'El Frankotirarock', analizaba esta semana el frustrado intento de fichaje de Mbappé por el Real Madrid y por Florentino en su particular sección de humor en 'El Pirata y su banda'. Cuando Clavero se lo contó al presentador del programa, este creía que estaba hablando de cuadros. “¡Me dijo…yo también me he comprado uno! Vamos, que no tenías ni idea de lo que era… Terminó la sección y me dice, ¡Te juro que yo pensaba que Mbappé era una abreviatura de Mbapeador!”, confiesa el Francotirarock.

Gracias al intento de Clavero, el comandante ya sabe que Mbappé es un jugador de fútbol francés que juega en el Paris Saint Germain y que es una de las joyas del fútbol actual por la que multitud de equipos pagarían el dinero que no tienen por verle en sus filas. Uno de esos clubs que lo tenía casi atado era el Real Madrid hasta que muchos meses de tensión después se ha conocido que el jugador no tiene intención de moverse del club parisino pese a las tentadoras ofertas que le ha lanzado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. “10 meses de culebrón… Se queda en París… Florentino Pérez ha ido a ver al Papa… ¡Después de tanta historia necesitaba ver a alguien importante vestido de blanco!”, comenta el Francotirarock.









El Francotirarock y el pique de Al-Khelaïfi

Escarbando dónde puede estar el conflicto, Clavero ha averiguado que hay un pique grande con el presidente del club parisino que se llama Nasser Al-Khelaïfi que es un jeque árabe que tiene el dinero por castigo. “O sea que a Mbappé lo mismo le ha dado el sueldo y parte del Magreb… ¡Y sería literalmente darle el oro y el moro!”, bromea el humorista pucelano. La cosa es que este jeque no tiene ninguna Champions y el Real Madrid ha ganado trece y va para catorce. Álex Clavero cree que esto no lo está digiriendo bien el mandatario árabe: “Tiene que ser súper frustrante ser el jeque… ¡Y que de momento la Champions no la vayas a Qatar!”.

¿Te estás preguntando quién es ese tal Álex Clavero que tanto arte y tanta gracia tiene? Álex Clavero o Álex para los amigos o Alejandro para su madre cuando ha hecho alguna pifia es un cómico de Valladolid con raíz en un pueblo llamado Casasola de Arión. Allí solo hay un Álex así que es fácil dar con él si le estás buscando por algún chiste tipificado en el Código Penal que hayas escuchado. Álex Clavero es sinónimo de alegría, buen rollo, risas y diversión. Es un hombre polifacético que ha trabajado como guionista, actor, cómico y monologuista. La comedia le ha llevado (y sigue llevando) a recorrer buena parte de la geografía española con actuaciones en directo en bares, salas y teatros. Por si no fuera poco, Álex Clavero ha sido speaker y comentarista en eventos deportivos en directo, animador en fiestas patronales y en entregas de premios. También le has podido ver en la pequeña pantalla y como colaborador en diversas radios aunque desde hace dos años y medio es la marca reconocible del cachondeo mañanero en el programa 'El Pirata y su Banda' dentro de la sección 'El Francotirarock'.