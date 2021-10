Dani Martín lanza su nuevo single, "No, no vuelve"

MADRID, 7 (CHANCE)

Después de jugar al despiste en los últimos días con la posible vuelta a los escenarios de 'El Canto del Loco' 11 años después de su separación, Dani Martín acababa con las esperanzas de los fans del mítico grupo - cuyos éxitos han marcado la adolescencia de muchos de nosotros con 'himnos' como 'Zapatillas', 'Peter Pan' o 'Una foto en blanco y negro' - desvelando que no, que 'ECDL' "no vuelve", sino que lanza nuevo álbum en solitario, un "homenaje a la banda de mi vida" y a sus antiguos compañeros regrabando algunos de los temás que marcaron la historia del grupo y un tema inédito, cuyo nombre es precisamente "No, no vuelve".

Ahora por fin podemos escuchar su nueva canción, un perfecto homenaje a su etapa al frente de 'El Canto del Loco' que sirve como carta de presentación a su esperadísimo quinto álbum de estudio. "Durante 10 años tuve una banda que ahora es vuestra. Desde que ECDL terminó, muchas veces, me han preguntado cuándo íbamos a volver", ha señalado Dani, confesando que aunque "la vida pasa, las personas elegimos, crecemos y somos felices también en otros lugares, no significa que no queramos mantener vivo un recuerdo que ha hecho nuestro camino y que nos ha traído hasta el presente".

"Por eso es precioso ordenar las fotos, elegir las mejores, hacer el collage que te hace sonreír y quedarte con lo bonito de lo vivido. El tiempo lo cura todo. Este es mi homenaje a aquellos años", ha añadido el cantante, que ha confesado que durante el confinamiento sintió la necesidad de homenajear a su banda y regrabar algunos de los éxitos más queridos por sus fans.

Un trabajo que se convirtió en su nuevo álbum, "No, no vuelve", una mirada actualizada a las canciones más importantes de su etapa en una de las bandas más importantes de la música española, que Dani dedica a sus antiguos compañeros "Chema, David, Iván, Jandro, Nigel" y "a todos aquellos que formasteis parte de mi ilusión, de aquella que nació en el salón de mis padres, EL CANTO DEL LOCO".