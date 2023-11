Dalli (UE) urge a los estados miembros a impulsar planes nacionales de acción antirracista

Barcelona acoge hasta el viernes una jornada europea sobre racismo

La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, ha urgido a los estados miembros de la Unión Europea que todavía no han impulsado planes de acción antirracistas a "adoptar" estas políticas para combatir las distintas formas de racismo y recoger datos con los que conocer la situación de las personas racializadas en los distintos países.

Lo ha dicho durante su intervención por videoconferencia en la jornada 'Antirracismo en la Unión Europea. Personas Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo' que se celebra en Barcelona hasta el viernes con motivo de la presidencia española del Consejo de la UE.

Dalli ha recordado que esta petición la hizo en 2020 en el marco del Plan de Acción de la UE Antirracismo para 2020-2025 y ha agradecido el "esfuerzo" de aquellos países que ya los han implementado para abordar el racismo estructural al que se enfrentan las personas racializadas en la UE.

"Estos planes de acción nacionales deben permitir a los estados miembros reconocer distintas formas de racismo, incluyendo el racismo contra los negros. Les aliento a fomentar los esfuerzos para recoger datos comparables que nos ayuden a entender las experiencias de aquellos cuyos planes de acción respaldamos", ha dicho.

Cree que solo con un "compromiso conjunto" de todos los estados miembros se conseguirán los objetivos antirracistas descritos en el plan europeo que han reivindicado este jueves con motivo de la jornada organizada por el Ministerio de Igualdad, la Comisión Europea, la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) y los EEA y Norway Grants.

SER NEGRO EN LA UE

Dalli ha expuesto algunos de los resultados del informe 'Being black in the EU' ('Ser negro en la UE'), elaborado por la Agencia de los Derechos Fundamentales y que recoge la realidad de las personas negras que viven en los estados miembros.

Según dicho informe, casi la mitad de los encuestados (47%) se sintieron discriminados en al menos un área de la vida por cualquier motivo en los cinco años anteriores a la encuesta y más de un tercio (36%) lo hizo en el año anterior a la encuesta.

El color de la piel y el origen étnico o inmigrante fueron los dos motivos de la discriminación que los encuestados de ascendencia africana mencionaron con mayor frecuencia experimentando en los 12 meses anteriores a la encuesta (28% y 22%, respectivamente) y en los 5 años anteriores a la encuesta (38% y 30%, respectivamente).

"EL RACISMO ES UNA MALDICIÓN"

En esta línea, el experto en el Gabinete de la Comisaria Europea para la Igualdad de la Comisión Europea, Silvan Agius, ha resaltado que estas personas se enfrentan a distintas formas de discriminación como el acceso a un empleo, a una vivienda, a educación y, en definitiva, a la igualdad de oportunidades y ha abogado por que estas personas "formen parte integral del proyecto europeo".

El director de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), Michael O'Flaherty, ha destacado el liderazgo español en la lucha antirracista en Europa, no solo ahora con la presidencia del Consejo de la UE, y ha remarcado la importancia de esta jornada: "El racismo es una maldición para todos nosotros y nuestras sociedades".

GUERRA EN GAZA

El subsecretario del Ministerio de Igualdad, Ignacio Sola, ha participado en la jornada en sustitución de la ministra, Irene Montero, y de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez 'Pam', que no han podido acudir a la bienvenida institucional del evento.

Sola ha lamentado la "penosa situación" que están sufriendo las personas en la Franja de Gaza y ha exigido, textualmente, el cese de la invasión y del genocidio, así como el cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos, reivindicaciones muy aplaudidas por los asistentes.

De hecho, durante la jornada algunos de los asistentes han realizado una protesta simbólica contra la guerra en Gaza, se han levantado y han mostrado carteles con el mensaje #StopTheWarInGaza.