Dabiz Muñoz: su relación con Ayuso, sus problemas económicos y la razón de la 'b' y la 'z' de su nombre

Con 41 años, Dabiz Muñoz es uno de los cocineros más mediáticos, pero también uno de lo mejores en lo suyo. Ha sido elegido mejor chef del mundo al haber conseguido ya el primer puesto del Top 100 mundial de los premios 'The Best Chef Awards 2021'. Además cuenta en su haber con tres estrellas Michelin en su restaurante DiverXO. Un éxito que no es casual y que como él mismo ha reconocido en más de una ocasión, es fruto de mucho esfuerzo, trabajo duro y sacrificio.

Dabiz siempre se ha mostrado agradecido con sus premios, valora sus tres estrellas Michelín, si bien reconoce que el verdadero éxito de un cocinero "es hacer que la gente quiera comprar y comer lo que haces porque le gusta”.

EL POR QUÉ DE SU B Y Z EN EL NOMBRE

El popular chef tiene un gran sentido del marketing y lo ha puesto en práctica desde lo más esencial. Original, creativo y controvertido a partes iguales, no ha dudado en llevar el ingenio a su nombre, que en realidad es su marca y su sello más personal. Realmente se llama David, pero optó por el cambio al saberse de lo común de su nombre. "Decidí que, como marca, podía ser. Fonéticamente iba a sonar igual que David, muy madrileño, pero escrito iba a ser de otra forma", explicaba el propio chef al programa 'Volverte a ver'.

SU RELACIÓN CON PEDROCHE

Al margen de su buen hacer en la cocina, y de su extraordinaria visión para el marketing, parte de su fama le viene por el tándem perfecto que forma con su mujer, la popular presentadora de televisión Cristina Pedroche. Ambos, son una de las parejas más rentables del panorama español, además de una de las más visibles, que no han dudado nunca en mostrar públicamente su amor.









¿DÓNDE VIVE?

Dabiz y Cristina son matrimonio tras pasar por el altar en una boda de lo más íntima; con sus padres, en su apartamento y ante un notario. Desde entonces la pareja ha evolucionado económicamente y según cuenta la revista El Mueble, ahora viven en la exclusiva urbanización madrileña de La Finca, donde tienen alquilada una casa de 700 metros cuadrados con una parcela de 1.000 metros, piscina, además de jacuzzi, barbacoa y un garaje para cuatro coches.





Una casa en la que habrían pasado ya su primera Navidad y en la que no falta tampoco una amplia cocina con isla para hacer las delicias del célebre cocinero, o una zona para que Cristina practique sus acrobacias





COCINERO ATORMENTADO

El chef ha reconocía en una entrevista a Carlos Sobera que tuvo problemas para digerir el éxito y que precisamente la que hoy es su esposa, le ayudó mucho. “Te diría que lo he pasado muy mal por la presión y por todo lo que la gente esperaba al venir a comer en mis restaurantes. Mucha culpa de este cambio, a parte de mi madurez como persona, la tiene Cristina, que me dijo que era un atormentado y hacía lo que me daba la gana”.

Me gustaría vivir un poco más el presente y disfrutar de las cosas buenas que me pasa

En este sentido el cocinero confesaba a Ana Pastor en El Objetivo que vive éxito desde un punto de vista quizás un poco sui géneris."Me gustaría vivir un poco más el presente y disfrutar de las cosas buenas que me pasan. Lo vivo un poco desde el sufrimiento, lo vivo un poco desde el tormento. Cuando no gestionas bien determinadas cosas del pensamiento corres el riesgo de que la insatisfacción constante y que esa forma de querer siempre mejorar acabe siendo un lastre".

Ante el fracaso me crezco, y el éxito me cuesta enfocarlo inteligentemente

Reconoce que al igual que el resto de la humanidad ha 'enido muchos episodios en los que he fracasado. "Me he caído muchísimas veces". Pero si de algo esá 'orgulloso' es de haber sido capaz de levantarse "super rápido". "Yo creo que la actitud frente al fracaso me ha hecho ser quien soy. No puedo decir lo mismo de mi actitud ante el éxito. Ante el fracaso me crezco, y el éxito me cuesta enfocarlo inteligentemente", señalaba en el Hormiguero de Antena 3.

PROBLEMAS ECONÓMICOS

Precisamente uno de estos 'sinsabores' lo ha vivido el cocinero a tener que cerrar su restaurante de Londres después de haber invertido en él seis millones de euros. Según informaba ‘Viva la vida’ el chef podría haber sumado un agujero económico de unos 10 millones de euros.

Como contó el propio Dabiz, el alquiler del local costaba cerca de 50.000 euros al mes, una cantidad inasumible sin poder servir comidas debido a la pandemia de la covid. El propio chef reconoció haber tenido que pedir un crédito para pagar esos meses de alquiler en los que el local de Londres estuvo cerrado.

Además en DiverXO, su restaurante en Madrid, según ha reconocido el propio Muñoz en alguna ocasión, son mayores lo gastos que los ingresos que le aporta.

















LA PAELLA DE LA DISCORDIA

Dabiz es polémico, tanto en sus intervenciones como en sus platos, que son arriesgados. Acostumbra a reinterpretar platos tradicionales de nuestra gastronomía lo que le ha valido las quejas de muchos seguidores.

El cocinero se ha metido en un debate muy español; tortilla española ¿con o sin cebolla? Dabiz lo tiene claro, sin ella. "Entiendo por qué a la gente le gusta la tortilla con cebolla, pero a mí me parece que ese toque dulzón y ligeramente retostado de la cebolla pochadita que le da a la patata y al huevo no le hace falta, la lleva a un nivel por debajo. Cortar y meterte en la boca una buena tortilla de patata con un huevo campero, suavemente doradita, cuajada por fuera, muy poco hecha por fuero y cremosa es simplemente la perfección", reconocía en una entrevista en Antena 3.

Pero quizás una de sus polémicas más llamativas en cuanto a cocina, la viviera cuenta de su versión de la paella valenciana a la que bautizó como "paella madrileña" y entre cuyos ingredientes se encontraban los salmonetes o el caviar.

AGRADECIMIENTO A AYUSO

Sus preferencias políticas también han sido cuestionadas en más de una ocasión, en especial a raiz de que el cocinero alabara a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso por su gestión en la crisis de la covid-19. "Quiero agradecer tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento. Tanto al alcalde como a la presidenta, porque creo que nos han cuidado mucho a los cocineros, dentro de lo posible. Se ha hecho lo máximo que se podía hacer para que nosotros pudiésemos seguir desarrollando nuestro trabajo. Y lo que es más importante, nos han dado la posibilidad a los cocineros madrileños de demostrar que los restaurantes son lugares seguros".

Ell alcade de Madrid José Luis Martínez-Almeida recogía el guante y agradecía estas palabras del cocinero: "Los restaurantes en Madrid son lugares seguros y, además, tenemos la suerte de contar con maravillosos chefs como vosotros. El agradecimiento es nuestro, al sector hostelero, por la lección de superación y fuerza quenos habéis dado durante la pandemia. Gracias".

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso también ha mostrado su admiración por el marido de Cristina Pedroche tras recibir el premio 'The Best Chef Awards 2021. "Enhorabuena a @Dabizdiverxo, elegido mejor cocinero del mundo en la lista @TheBestChef_", escribe. Un mensaje que ell chef no tardó en responder: "Gracias presidenta!!! Orgulloso de sumar para Madrid!!!! Lo mejor está por llegar!! ".

UN DONUT CON SELLO PROPIO

Es la últina tendencia. No hay chef que se precie que no tenga su donut. Y Dabiz Muñoz lo tiene 'Donuts XO', una edición limitada, fruto de la fusión de estas icónicas rosquillas con el buen hacer del chef de DiverXO y StreetXO.

En concreto, estas rosquillas cuentan en su receta con texturas y sabores originales e inesperados y notas picantes. "Uno de los aspectos de los que más disfruto de mi oficio es el proceso de creación, por lo que he disfrutado especialmente con este desafío que me propuso Donuts para desarrollar esta variedad XO de la rosquilla", subrayaba Muñoz durante la presentación.