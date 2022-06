Cuidado si tienes una llamada perdida de alguno de estos números de teléfono: es un timo

El número de casos de fraudes telefónicos cada vez es mayor, ya que las posibilidades de enfrentarnos a un fraude telefónico es muy alta teniendo en cuenta que hoy en día todos contamos con un dispositivo móvil.

Según los datos recogidos por la Asociación Española de Empresas contra el Fraude, el 15% de los encuestados afirma que sus empresas cuentan con un servicio de inteligencia para detectar si el dispositivo recoge un posible fraude. Mientras, un 13% afirma que dispone de herramientas de analítica avanzada para evaluar el riesgo de fraude. El 11% de los encuestados subrayan la importancia de contar con sistemas de información y verificación del número de teléfono; mientras que el 6% de los mismos ha citado la verificación del mail.

Entre las estafas telefónicas destacan:

Los SMS sobre la confirmación de la llegada de su mensajería, cambio de compañía telefónica o incluso el acceso a su cuenta bancaria, unos mensajes que recibimos y que son totalmente falsos, pero cuando nos llegan por miedo a que sea verdad caemos en el fraude de forma inconsciente.

Europa Press





Durante el confinamiento apareció la famosa llamada telefónica mediante la cual se desplazaban hasta tu domicilio para inyectar la vacuna al paciente.

Los secuestros virtuales. Mediante una llamada telefónica dicen tener secuestrado a un familiar, de tal forma que exigen una cantidad de dinero deforma rápida, intentan que la llamada se prolongue buscando que la víctima se angustie y entre en una situación de bloqueo.

Evita llamar a estos prefijos: son una estafa



la cuarta estafa por excelencia es mediante las llamadas perdidas, por lo general se realizan desde prefijos telefónicos pocos conocidos. Suelen ser de países como Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Albania o Bosnia entre los que se encuentran +355 (Albania),+225 (Costa de Marfil),+223 (Mali),+233 (Ghana),+234 (Nigeria),+387(Bosnia). El objetivo de dejar la llamada perdida es que cuando nosotros veamos la llamada perdida devolvamos la llamada de tal forma que a posteriori, recibiremos un cargo extra en nuestra factura telefónica.

Por su parte la Guardia Civil ha subrayado que "Muchos sienten vergüenza por haber sido engañados y no solo no denuncian, sino que no le cuentan a nadie lo sucedido" lo que contribuye a que la conducta del timador sea impune.

Para evitar este tipo de fraudes, en caso de haber recibido una llamada telefónica de un teléfono desconocido, lo que debemos hacer es no llamar o buscar información sobre ese numero de teléfono en concreto.

En caso de que esta operación se realice de forma reiterada, podemos solicitar el bloque de ese número de teléfono para evitar recibir estas llamadas. La asociación de consumidores Facua por su parte recomienda que antes de devolver la llamada a un teléfono desconocido, busquemos información en Google para poder comprobar la procedencia de la llamada. En caso de que el teléfono tenga una procedencia fraudulenta se recomienda bloquear esos números telefónicos. Para bloquearlo desde los Android podemos dar directamente a bloquear o añadir a la lista negra.

En caso de que haya sido víctima de alguna de estas estafas lo recomendable es denunciar el fraude ante la Policía Nacional o Guardia Civil para que puedan reclamar a la entidad bancaria el importe de inmediato.