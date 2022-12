Cuidado si te llega este mensaje de la Agencia Tributaria: la nueva estafa con la que suplantan a Hacienda

Cada vez es más frecuente recibir mensajes fraudulentos que aparentemente proceden de bancos, de Correos, o de compañías de telefonía móviles. Los cibercriminales no descansan y siguen haciéndose pasar por instituciones públicas y empresas conocidas para robarnos información y dinero. El último timo es hacerse pasar a través de un SMS por la Agencia Tributaria. ¿El objetivo? Engañarnos para que entreguemos nuestros datos bancarios sin darnos cuenta.

Como en la mayoría de los casos, la estafa empieza a partir de un mensaje de texto que el usuario recibe en su teléfono móvil y que, además, va acompañado de un enlace en que se le pide a la persona que pinche para poder realizar la operación. Pero, ¿qué ha pasado ahora con la Agencia Tributaria?

No hagas caso

Pues bien, cuando el usuario que recibe el mensaje y hace clic en él es redirigido a una página que supuestamente se trata de la Agencia Tributaria, de hecho, tiene una apariencia muy similar a la de la entidad. De esta forma, genera confianza para que la víctima del ataque introduzca los datos, tanto personales como de su tarjeta de crédito, incluyendo el CCV y el código pin. Y minutos más tarde se comete el robo.





Por lo que en estos casos es esencial no dar ninguno de estos datos que nos piden, ya que, aunque pueda pasar por la página web de la Agencia Tributaria, no lo es. Su objetivo consiste en que le demos esa información y, a la hora de 'Recibir Devolución', nos realizan la estafa y se quedan con nuestro dinero.

En estos casos sospechosos, la mejor decisión es llamar a la compañía de la que supuestamente te llega el mensaje o compartir la situación en redes sociales por si hay más personas a las que estén intentando estafar.





Una víctima de estafa: "Me engañaron completamente haciéndose pasar por mi compañía telefónica"

Ya sabes que los ciberdelincuentes no descansan nunca y que el móvil es muchas veces la herramienta a través de la que nos estafan. Además, siempre tienen el mismo 'modus operandi': hacen una llamada, el que está al otro lado del teléfono lo coge sin pensar que puede ser un engaño le explican de dónde están llamando y el interlocutor acaba dando sus datos personales. Los estafadores realizan miles de llamadas fraudulentas a diario. Raquel ha contado en 'Herrera en COPE 'lo que le ocurrió un día: "Fui víctima totalmente de la estafa, lo hicieron súper bien. Me engañaron completamente haciéndose pasar por mi compañía telefónica. Es más, me daban escaso margen de tiempo para decidir si quería pagar el aumento que eran eso, 20-25 euros de más o no los quería pagar. Lo tenía que decidir inmediatamente", explicaba. Esta llamada que recibió Raquel es una práctica fraudulenta y, atención, porque este tipo de fraudes están repuntando.

Las fuerzas de seguridad han alertado a través de sus redes sociales de que seamos más precavidos con las llamadas que recibimos porque están observando un incremento de las estafas telefónicas. De hecho, hace solo unos días la Comisión Nacional de los Mercados (CNMC), y la Competencia, ha puesto una multa de nueve millones y medio de euros a AUDAX, una compañía de renovables, por "robar" clientes a otras empresas energéticas.