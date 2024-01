Cuenta atrás para el musical 'Sueños' sobre la vida de Don Bosco: "Hay que creer en la bondad"

El 4 de abril se estrenará “Sueños, el Musical”, el nuevo trabajo de Toño Casado inspirado en San Juan Bosco. El bicentenario de “el Sueño de los 9 años”, el sueño premonitorio que cambió su vida y la de muchas otras personas, ha impulsado esta obra que nos insta a que lancemos una mirada de bondad al mundo.



Una divertida compañía de Circo del siglo XIX, “muy Pinocho”, describe Casado, enmarca la acción del musical que cuenta la historia de Juanito Bosco, un niño pobre de un caserío al norte de Italia que tuvo un sueño a los 9 años. Ese sueño marcó su vida. De ahí partimos....

"Creer en la bondad de las personas"

“Vas a salir con muchas ganas de creer en tus sueños buenos - nos adelanta Toño Casado - de trabajar por ellos, por que los sueños no solo hay que tenerlos sino que luego hay que tener el coraje de trabajar, y como sociedad que somos tener un sueño común de que el mundo sea mucho más bueno. Es creer en la bondad de las personas. Entonces es un mensaje para todo el mundo, sea creyente o no, pero que tenga dentro la luz esa del amor y la esperanza que todos compartimos”.

“Sueños” el la cuarta obra teatral de Toño Casado, es sacerdote, compositor y escritor, que ya triunfó con “33 el musical”, al que acudieron setecientas mil personas. Cuenta con un elenco encabezado por Adrián Salzedo, y del que forman parte también Jorge González, Inma Mira, María Vilumbrales, Jordi Garreta, Marco Gay, Laureano Ramírez, Ana Saavedra, Allende Blanco y Santiago Cano.

El padrino del espectáculo, Jorge Blass

Veremos coreografías, trapecistas, funambulistas y como no, mucha magia no en vano el padrino del espectáculo es el mago Jorge Blass “por que es un musical muy mágico, es algo espectacular- nos dice- en la vida de Don Bosco, a parte de circo y de fantasía, está la magia. Es el patrón de los ilusionistas y yo lo celebro desde hace muchos años, desde que soy mago. Así que cuando Toño me contó la idea de este musical, que recrea la vida de este hombre tan especial, fundador de los salesianos y creador de sueños e ilusiones, pues yo no me lo podía perder”.

Algo más de un mes estará en el Teatro Salesianos de Madrid, a precios muy populares: 6 euros la sesión matinal, y 15,80 las generales. Pero promete prórroga: ya ha vendido más de 14.000 mil entradas.