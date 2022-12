"Cuando tu vecino...": la historia viral que deja la tormenta polar en Estados Unidos con la nieve

Las redes sociales suelen albergar historias virales de todo tipo. Pero los vecindarios se están convirtiendo en el contenido preferido. En algunos países, el clima se volvió el protagonista de este tipo de relatos. Es imposible imaginarnos la vida sin internet. Para muchos supondría quedarse desconectado de sus amigos, al menos de manera instantánea. Para otros, como los influencers, sería terminar con su trabajo. Las redes sociales forman parte de nuestro día a día en pleno siglo XIX. Lo extraño es encontrar a alguien en nuestro entorno que no tenga cuenta en ninguna de ellas, salvando a las personas de mayor edad, aunque ni siquiera estas quedan fuera del mundo de internet, en muchos casos.

Sobre todo por las tormentas de nieve que azotaron gran parte de Estados Unidos en los últimos días. Un hombre se hizo viral al contar el problema que sufrió en la puerta de su hogar a causa de su vecino. El sujeto recurrió a Reddit para exponer el momento de furia que sintió y muchas personas se identificaron con su historia.

Cool-Profession-730, originario de Winnipeg, Canadá, describió la actitud de su compañero de vecindario. Resulta que, durante varios días, excavó en medio de un tumulto profundo de nieve que se creó en el jardín de su vivienda. Su objetivo fue hacer un camino con el que pudiera llegar hacia la puerta fácilmente una vez que se bajara de su automóvil. Lo que no imaginó al momento de trabajar arduamente en esa vía es que otro individuo se lo arruinaría por completo.

¿Fue un cara dura?

"Cuando un vecino no excava su propio acceso hacia la calle y solo usa el mío, y además decide estacionarse frente a él para que nadie más pueda usarlo", destacó el hombre en tono molesto. Acompañó su publicación con una fotografía en la que se observa un coche estacionado al final del camino. Al parecer, el vecino oportunista creyó que era más fácil llegar a su hogar a través de la entrada de la casa continua. Por ello, decidió no fabricar su propio sendero y se aprovechó del trabajo de otra persona. La anécdota de este hombre de inmediato generó todo tipo de opiniones en las redes sociales.

Muchos tacharon de inconsciente al dueño del vehículo, pero otros apoyaron al vecino. "Como siempre he dicho cuando surge esto, si puedes estacionar fácilmente y eliges no hacerlo, eres un imbécil", explicó otro usuario de Reddit. "Estoy de acuerdo contigo. Estacionar justo en frente del camino es desconsiderado y lo hace inaccesible para cualquier otra persona que no quiera o no pueda escalar una montaña de nieve", ironizaba otro. "Solo estás tratando de encender las redes, ¿verdad?"; "No eres dueño de la calle, amigo"; "Entiendo la frustración, pero también que claramente es un camino hecho por el hombre, en el verano sería solo un césped. Así que no están bloqueando una acera" o "La gente puede aparcar como quiera. La calle pertenece a la ciudad y a su vez es pública", fueron otros de los comentarios.