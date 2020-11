CSIF exige a Simón que obvie chistes machistas y promueva refuerzo enfermería

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido este martes al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que "se deje de chistes machistas y promueva un refuerzo de la Enfermería para mejorar la lucha contra la covid-19".

La Enfermería es precisamente el personal que más falta en las plantillas de la Sanidad (en España hay 3,8 profesionales de Enfermería por 1.000 habitantes, frente a los 8,3 de la media en la UE) y uno de los colectivos peor pagados por su nivel de responsabilidad asistencial, ha recordado CSIF.

El comunicado de este sindicato responde a las declaraciones de Simón en una entrevista "online" recogida en el canal de Youtube entre el director del CCAES y los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou.

En ella, uno de los hermanos Pou le preguntaba: "Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara, si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infeccionas", a lo que Simón respondía: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

CSIF ha pedido a Simón "un poco más de respeto y que se disculpe por un chascarrillo inapropiado, tanto en las formas como en el fondo".

Especialmente, "en la difícil situación de la Enfermería en la crisis sanitaria y el número de personas que se infectaron, entre otras cosas, por la falta de previsión de material de protección en la primera oleada de la pandemia", ha añadido CSIF.