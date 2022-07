Cristina Pardo revela su truco para que no le piquen los mosquitos: recomendado por un experto

La llegada del verano y del calor traen consigo la aparición de los mosquitos. Un insecto muy molesto, que, si nos descuidamos, puede dejarnos el cuerpo lleno de picaduras. Estas son molestas de día y de noche y los mosquitos traen de cabeza, sobre todo, a esas personas que son especialmente apetecibles para este pequeño insecto.

Los mosquitos que pican son las hembras y lo hacen porque necesitan sangre para poder poner sus huevos. Se guían principalmente por su olfato, al que le atrae, por ejemplo, el olor de las bacterias de nuestros pies, por eso nos suelen picar en tobillos y pantorrillas. También se sienten atraídos por el dióxido de carbono o el ácido láctico que exhalamos al respirar o al sudar. Por lo tanto, los adultos, las personas altas, las mujeres embarazadas o la gente con sobrepeso tiene más opciones de atraer los mosquitos. En cuanto a los tonos de color de nuestra ropa, prefieren sin duda la ropa oscura y el color es el que más los atrae seguido del rojo. En el otro extremos se sitúan los tonos verdes y los amarillos.



En 'Más vale tarde' han querido desmontar mitos en torno a las picaduras de los mosquitos, que son muy frecuentes durante el verano. Para ello han contado con la dermatóloga Ana Molina, que ha explicado que no existe lo que denominamos sangre dulce, aunque sí hay algunos factores que atraen más a los mosquitos, como pueden ser "las pieles calientes, el olor corporal potente, la gente que tenga la piel mojada y el dióxido de carbono que producimos al respirar".





En un momento dado, Cristina Pardo ha confesado que ella tiene un truco con el que consigue evitar las picaduras de mosquito. "Yo me tomo una vitamina B. Me la tomo al atardecer porque mi madre es médico y me la recomendó", ha explicado la presentadora, que ha querido matizar que "no vale tomarla a las 23:00 horas porque se te ha olvidado", pero ella asegura que "si te la tomas al atardecer, a mi no me pican".

Iñaki López se ha mostrado un poco reticente ante el truco de su compañero, pero Pardo ha afirmado que "si tú vas a la farmacia ellos ya saben para qué la quieres, no debe ser una cosa muy rara y a mi me funciona", aunque ha querido añadir "lo mismo no le funciona a nadie más". Por su parte, la dermatóloga ha explicado que "todas las vitaminas C, D, E, nos ponen mucho más guapos y jóvenes. Desde luego, antioxidada vas a estar. Lo de los mosquitos me lo tendría que repasar".