Iñaki López y Cristina Pardo viven un susto en plena entrevista en 'Más vale tarde': sus caras lo dicen todo

La ola de calor que vivimos en España desde hace varios días está ocupando titulares en los distintos medios de comunicación, desde la televisión a la radio, pasando por la prensa escrita y los medios digitales. Para este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas superiores a 40 grados en el valle del Guadalquivir y es probable que también en puntos del valle del Ebro, sur de Huesca y en Lleida.

Predominará el cielo poco nuboso o con intervalos de nubes medias y altas en la Península. Habrá nubosidad de evolución diurna con chubascos y tormentas en el interior de Galicia y en la cordillera Cantábrica. También pueden darse en los sistemas Central e Ibérico, Pirineos y en montañas del sureste, sin descartarlos por completo en otras zonas llanas. Poco nuboso o despejado en Baleares. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso o despejado en el sur.

No es habitual tener temperaturas por encima de los 40 grados en diversos puntos de España a mediados de junio, lo que nos hace preguntarnos qué está pasando con el cambio climático y si estas temperaturas van a permanecer en esta tendencia durante todo el verano. Por este motivo, expertos en cambio climático y divulgadores ambientales están explicando en los medios a qué se debe esta inusual ola de calor.





El trueno que ha sorprendido en directo a Cristina Pardo e Iñaki López

Es el caso del experto Joaquín Araújo, que ha estado en directo en 'Más vale tarde' para explicar a los espectadores de La Sexta qué está ocurriendo. El divulgador ha realizado la conexión desde Extremadura y justo, a mitad de la tarde, cuando se encontraba en directo, se estaba produciendo una notable tormenta en la región. "Aquí me tenéis bajo una tormenta, si de pronto salgo corriendo es para meterme dentro del coche y poder seguir", decía el experto, después de saludar a Iñaki López y Cristina Pardo.

El presentador intentaba quitarle hierro al asunto apuntando: "Bueno el sombrero es de paja, no de papel albal, eso por lo pronto nos va a dar alguna ventaja". Sin embargo, cuando López apenas había comenzado a formular la primera pregunta, se ha escuchado un estruendo muy grande, que ha dejado con la boca abierta a los presentadores. Se trataba de un trueno, al que Pardo apenas ha alcanzado a decir: "Madre mía".

"Eso es un trueno que parece un efecto sonoro", apuntaba el presentador de La Sexta, tras recuperarse del susto. "Esto sí es un directo y no me ha caido el rayo encima porque no ha habido ni un segundo de diferencia entre la iluminación y el trueno. Ha caído a menos de 1 kilómetro", añadía Araújo. Antes de continuar la entrevista, López no ha podido ocultar su preocupación diciendo: "Me da un poco de miedo porque la montura de las gafas es metálica, pero vamos a ir rápido".