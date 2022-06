Mosquitos: el truco con los que los eliminarás del parabrisas y carrocería del coche apenas sin esfuerzo

En primavera y verano con las buenas y altas temperaturas es cuando más aprovechamos nuestro tiempo para viajar en carretera y acercarnos a los destinos más frescos para disfrutar unos días.

También es la época más propicia en la que aparecen los mosquitos y se convierten en nuestros fieles acompañantes durante el viaje dejando nuestro coche manchado y, sobre todo, el parabrisas lleno de ellos al impactar en el cristal y, también sobre el capó y demás carrocería del coche.

Lo que puede ocasionar un grave problema a la hora de seguir conduciendo, ya que impiden nuestra visión o hacen que ésta se reduzca; o bien, a la hora de llegar a nuestro destino y no saber cómo poder quitarlos, limpiar nuestro vehículo de estos insectos sin dañarlo ni estropear nuestras escobillas o carrocería.

Hay varias formas de hacerlo y a la primera que recurrimos siempre es la de accionar el chorro de agua y el limpiaparabrisas de nuestro coche, por lo que debemos recordar siempre llevar cargado el depósito de agua con algo de jabón. Sin embargo, este no es el mejor método para hacer desaparecer los mosquitos del cristal, nos puede ayudar a eliminarnos e incluso, a veces, puede empeorar nuestra visibilidad.

Mosquitos en el coche (AGENCIAS)









EL TRUCO EFICAZ Y ECONÓMICO





Por eso, lo que se aconseja es, si se puede, pararse a limpiar bien el cristal con agua a presión y si no, lo ideal es limpiar nuestro coche en cuanto lleguemos a nuestro destino. Algo que en la mayoría de las ocasiones no hacemos, bien porque estamos cansados y queremos disfrutar del momento; o porque no tenemos un túnel de lavado o gasolinera cerca para poder lavarlo. Lo que implica que todos esos mosquitos se queden más pegados al cristal y capó de nuestro vehículo y sea más difícil quitarlos si pasa mucho tiempo y, además, puedan dañar la pintura por las sustancias químicas que desprenden que pueden ser corrosivas.

Para evitar que esto ocurra te damos un sencillo, eficaz y económico truco para el que solo necesitarás un paño o una toalla y agua. Una vez dispongas de estos elementos tienes que mojar esa toalla o paño en agua y acto seguido colocarlos sobre el parabrisas y el capó del coche durante unas horas con el objetivo de conseguir que esos mosquitos pegados se reblandezcan y sea más fácil eliminarlos a la hora de limpiar el automóvil.

Una toalla húmeda para eliminar los mosquitos pegados al coche (AGENCIAS)









Una vez pasadas esas horas, se recomienda lavar el coche con agua y jabón para eliminar del todo los mosquitos adheridos a nuestro coche.









DEBES EVITAR





Debes tener en cuenta que a la hora de limpiar el vehículo y, sobre todo, de quitar los mosquitos pegados nunca debes frotar la carrocería con estropajo porque dañarás la pintura.

Evita limpiar el coche con un estropajo (AGENCIAS)









TE INTERESA...

La fórmula infalible para limpiar el parabrisas de tu coche y que quede perfecto