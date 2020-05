Cristina Almeida califica de "vergüenza" el hospital de IFEMA y las redes le recuerdan estas declaraciones

La abogada Cristina Almeida ha intervenido este sábado en el programa 'laSexta Noche' y ha cargado contra la gestión que el Partido Popular ha hecho en los últimos años en la Comunidad de Madrid concretamente en el ámbito sanitario. La cofundadora de Izquierda Unida ha tratado de dar una explicación sobre las causas que llevaron a la capital a abrir el hospital de campaña de IFEMA que se convirtió durante los peores momentos de la pandemia en símbolo de la resistencia de la región ante el coronavirus.

"¿Por qué tuvieron que hacer IFEMA?", se ha preguntado Almeida", "la vergüenza es haber tenido que abrirlo, en una comunidad en la que Esperanza Aguirre presumía de haber hecho catorce hospitales". "A mí me parece que Madrid ha sido desastroso", ha concluido la tertuliana.

La palabras de Almeida iban dirigidas al exministro de exteriores del Partido Popular José Manuel García-Margallo, que ha defendido que "la gestión en la Comunidad de Madrid, sobre todo en la gestión hospitalaria con la construcción de IFEMA, el tema de los test, del material, etc., está siendo razonablemente buena, desde luego no peor que los otros".

El exministro popular también ha querido recordar que, si se entra en el juego de "tirarse los trastos a la cabeza" unos a otros, no se puede obviar que la gestión de la pandemia por parte de la Comunidad de Madrid estaba sujeta al mando único asumido por el Gobierno central. Es por eso, ha defendido Margallo, que no se puede "culpabilizar a Madrid para disimular la gestión a nivel nacional".

La respuesta de las redes

Pero Margallo no ha sido el único que se ha plantado ante la posición de Cristina Almeida. Las redes sociales no han tardado en responder a sus palabras y lo han hecho con unas declaraciones que la propia tertuliana hizo en 'la Sexta' apenas dos días antes del Día de la Mujer.

Sobre el potencial peligro que una manifestación masiva podía comportar, Almeida señaló que "cuanta más gente esté junta, más riesgo puede haber. Pero a mí no me importa arriesgarme por una reivindicación que va mucho más allá que el riesgo personal. Entonces, yo iré [a la manifestación] porque me parece que celebrar esto es mucho más que enfrentarme al virus [...]. Hemos tenido un virus durante siglos que ha sido el machismo y, como lo seguimos teniendo, es mucho más peligroso y más nocivo y más desigual que el propio coronavirus. Por lo tanto, os llamo para irnos a la manifestación del 8 de marzo".

Muchos llegan, por tanto, a la conclusión de que el 8M fue uno de los factores que agravó la expansión del virus, sobre todo en Madrid, una circunstancia que ayudaría a explicar la necesidad que hubo de abrir el hospital de campaña de IFEMA.

