Cristian, hijo de Dani Güiza, feliz tras haberse reconciliado con su padre

MADRID, 2 (CHANCE)

Este viernes vivimos una tarde en 'Sálvame Diario' de lo más surrealista y emotiva. El hijo de Dani Güiza acudía al plató de televisión para hablar de la 'no relación' con su padre y de cómo había cambiado el futbolista en los últimos meses... una historia que se desvanecía con la información que manejaban los colaboradores, en especial la de María Patiño, que conseguía finalmente que entrase por teléfono y se reconciliara con su hijo.

Tras esa conversación entre ambos, en la que pudimos ver en directo al joven muy emocionado por volver a hablar con su padre, Europa Press conseguía hablar con Cristian y saber cómo se encontraba. Muy nervioso todavía, aunque esperanzado por los puentes que le tendió su padre, nos confesaba que iba a aprovechar esa oportunidad.

El hijo de Dani se mostraba feliz ante las cámaras tras haber vivido en directo una reconciliación con su padre y nos asegura que está contento "más de lo que me esperaba" y subraya que "obviamente, voy a intentar corregir todo lo malo que he hecho, he perdido perdón por todo".

De este modo, el joven está deseando reencontrarse con Dani y su esposa, Rocío, quien lo ha pasado muy mal durante todo este tiempo porque estaba muy volcada con el joven en todos los aspectos. En cuanto a su relación con Nuria Bermúdez nos afirma que la quiere mucho, por lo que parece que poco a poco va a retomar su vida y dejar atrás las diferencias que tenía con su padre.