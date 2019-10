"Crianza con ciencia",el reto de criar a un hijo sin olvidar el sentido común

Marta Ostiz

En la era de internet y las redes sociales, donde la información está al alcance de cualquiera, el trabajo de los padres a la hora de criar a un hijo debería ser más sencillo que nunca. Sin embargo, la proliferación de teorías, muchas de ellas sin respaldo científico, dificulta esta tarea y aleja a los progenitores del sentido común.

Es lo que han podido comprobar Irene García y Marcelo Lewin, creadores de "Crianza con ciencia" y responsables del portal www.todopapas.com, que cuenta con 4,5 millones de visitas mensuales, la mayoría de ellas de padres y madres que buscan orientación sobre la forma de criar y educar a sus hijos.

Lactancia materna o artificial, colecho o métodos conductistas para aprender a dormir, purés o comida en trozos, guardería o niñera... son muchas las alternativas que se presentan ante los padres desde el nacimiento de un bebé y sobre las que reciben informaciones contradictorias.

Así, este libro de la editorial Vergara pretende responder a alguna de estas respuestas sin dogmatismos, pero sí con toda la evidencia científica que hay detrás de cada teoría.

"Llevamos 16 años con la web y hemos visto todo tipo de modas y tendencias, pero en los últimos 5 años hemos visto algo que nos ha llamado la atención: una mayor polarización en cuanto a métodos de crianza que se usan como factor identitario y que provoca en las madres un gran sentimiento de angustia, dolor y muchos remordimientos", explica Lewin a Efe.

En buena parte, cree que esto se debe a la confusión generada por el concepto "crianza por apego", basado en un libro con el mismo nombre que el doctor William Sears y la enfermera Martha Sears publicaron en 2001 y que promueve que desde el nacimiento se establezcan lazos afectivos con el bebé a través de siete prácticas.

Estas son: el contacto piel con piel entre madre e hijo tras el parto, la lactancia materna a demanda y prolongada, el porteo en brazos o portabebés, el colecho, el respeto de las necesidades y ritmos del bebé, la disciplina positiva y los cuidados constantes.

"Esta teoría suena súper bien y a cualquier madre que lo lea le gustará; estar con el bebé todo rato, lactancia a demanda... pero en la práctica, en la sociedad actual en la que vivimos, es inasumible", advierte.

Además, genera una gran frustración y sentimiento de culpa entre aquellos padres que no pueden llevar a cabo este tipo de crianza, "que no deja de ser la opinión de un matrimonio experto en antropología y con muchos hijos".

Lewin pone el ejemplo de la lactancia materna. Hay madres que no pueden o no quieren dar el pecho a su bebé, pero eso no significa que no puedan generar un vínculo con su hijo. "Puedes darle el biberón a tu hijo mientras le miras a los ojos, le hablas, le acaricias... y si lo haces con cariño, amor y dedicación, estás generando un vínculo seguro".

Es un ejemplo de la teoría del "apego seguro" -que inicialmente inspiró al matrimonio Sears- y que ha sido contrastada científicamente.

Fue creada por John Bowlby, que en los años 30 del siglo XX trabajó en Reino Unido con niños que vivían en orfanatos y presentaban problemas emocionales.

"De su experiencia llega a la conclusión de que los niños que en sus primeros años de vida no generan un vínculo de apego seguro con una o más figuras de autoridad y seguridad, luego tienen gravísimos problemas de socialización y desarrollo, problemas cognitivos, etc", explica Lewin.

El "apego seguro" es algo que sí está contrastado, a diferencia de la "crianza con apego", pero hay mucha confusión entre ambas.

Para poder explorar el mundo, el bebé tiene que sentirse seguro, satisfacer su curiosidad, jugar, moverse, reírse e interactuar con otros seres humanos, explica Lewin que advierte de que los niños, además, necesitan rutinas que les aportan seguridad, límites y órdenes.

Por eso, este experto es cauto a la hora de hablar de las distintas teorías sobre el sueño de los niños -la que apuesta por dejarles llorar y la contraria que es partidaria del colecho-. "Entre esta dos posturas está la intermedia, que es la que te marca el sentido común porque no es ni una cosa ni la otra".

Crear una rutina y aportar seguridad al bebé, pero poniendo unos horarios y límites "porque se trata de criar y educar".