Crean un tipo de insulina 'inteligente' que ayuda a prevenir la hipoglucemia en personas con diabetes

Los bioingenieros de UCLA (Estados Unidos) han desarrollado un nuevo tipo de insulina 'insulina', que actualmente está siendo evaluada para posibles ensayos clínicos, que podría ayudar a prevenir la hipoglucemia en personas con diabetes.

En general, las personas que necesitan usar insulina controlan sus niveles de azúcar en la sangre con un medidor de glucosa o un sistema de monitoreo continuo de glucosa y luego calculan su dosis de insulina en consecuencia. Una sobredosis de insulina puede causar hipoglucemia cuando el azúcar en la sangre es demasiado bajo, lo que podría llevar a convulsiones, coma y, en casos extremos, la muerte.

Dentro del cuerpo, la insulina actúa como una "clave" para ayudar a que la glucosa ingrese a las células del torrente sanguíneo. Cuando la insulina se adhiere a la superficie de una célula, activa una proteína dentro de la célula, llamada transportador de glucosa, que luego se abre camino hacia la superficie de la célula. Esta molécula luego lleva la glucosa circundante de la sangre a la célula.

El equipo dirigido por UCLA ha desarrollado un tipo de insulina 'inteligente', llamada 'i-insulin', que puede evitar que los niveles de azúcar en la sangre bajen demasiado. Para ello, en el trabajo, publicado en 'Proceedings of the National Academy of Science', agregaron una molécula adicional a la insulina para crear la nueva insulina inteligente.

Esta molécula agregada, llamada inhibidor del transportador de glucosa, bloquea químicamente la molécula transportadora de glucosa que ha salido a la superficie. Su presencia no bloquea la entrada de toda la glucosa, ni tampoco bloquea permanentemente las moléculas transportadoras, sino que es parte de un proceso dinámico que depende de la cantidad de inhibidores y moléculas de glucosa presentes.

"Nuestra nueva 'i-insulin' funciona como una llave 'inteligente'. La insulina permite que la glucosa ingrese a la célula, pero la molécula inhibidora agregada evita que ingrese demasiado cuando el azúcar en la sangre es normal. Esto mantiene el azúcar en la sangre en niveles normales y reduce el riesgo de hipoglucemia", han explicado los expertos, para informar de que también puede responder rápidamente a niveles altos de glucosa.

El equipo de investigación dirigido por UCLA ha probado la insulina 'inteligente' en ratones con diabetes tipo 1. La 'i-insulina' controla los niveles de glucosa dentro del rango normal durante hasta 10 horas después de la primera inyección y, una segunda inyección tres horas después, extendió la protección contra la hipoglucemia.

"El siguiente paso es evaluar más a fondo la biocompatibilidad a largo plazo del sistema de insulina modificado en un modelo animal antes de determinar si pasar a los ensayos clínicos", han zanjado los investigadores.