El coronavirus y el auge del paro juvenil dispara el número de ninis en España

El coronavirus y el auge del paro juvenil han disparado el número de ninis en España. El porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que ni estudia ni trabaja ha aumentado por primera vez desde 2013. Exactamente en un 17,3%, 2,4 puntos más que el año anterior. Este incremento, José Antonio López, investigador de la Universidad Pontificia Comillas y experto sociólogo, cree quese debe al aumento del desempleo. "Es evidente que la proporción de lo que llaman ninis, aumenta y disminuye en correlación con el desempleo juvenil”, explica a COPE. Añade además que, “el principal problema de fondo es la precariedad laboral y la temporalidad”.



Para José Antonio, el concepto de nini es poco afortunado. “Ya se sienten culpabilizados y juzgados.Y pienso que es juzgarlos por una circunstancia que ellos no eligen”, señala el investigador.



En este aspecto coinciden los jóvenes como Santi, quien expresa a COPE su malestar por ser considerado un nini como el resto. "A mí la verdad me parece que hay que diferenciar entre quien no estudia porque no puede o no encuentra trabajo y entre quien es un vago, creo que el concepto de nini ahora mismo no puede generalizarse”.



Eso mismo le ocurrió a Maca. "Ahora mismo he encontrado trabajo, pero antes no es que no quisiera, es que no podía permitirme estudiar y sin estudiar tenía muchas limitaciones para acceder al mundo laboral", señala.



Son más del 40% de los jóvenes los que están parados y es que hoy afrontan el mundo con demasiados problemas, porque miren donde miren no hay más que crisis, demasiados riesgos. Entonces no es de extrañar que tiendan a mostrar un marcado pesimismo.



Más del 75% de los jóvenes tienen formación secundaria superior. Por otro lado, estudios los superiores también ha aumentado, entre el tramo de 25 a 29 años más de la mitad de los jóvenes tiene estudios universitarios, asegura que “eso es un dato altísimo, entonces lo que ocurre es que sino los podemos ocupar en actividades acordes a sus capacidades tenemos una pérdida de talentos que tiene un coste económico enorme. A medio plazo eso puede producir, como produjo la crisis financiera, que los jóvenes tiendan a emigrar”.