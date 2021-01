Coronavirus.- Bolsonaro dice que la eficacia de la vacuna china aprobada por Brasil es "como tirar una moneda al aire"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha asegurado este lunes que la efectividad de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac recientemente aprobada para su uso de emergencia en el país es "como tirar una moneda al aire", por lo que ha insistido en que mientras dependa de él, "no será obligatoria" pues "no se sabe que efectos secundarios tendrá".

Brasil ha iniciado este lunes el envío de las primeras seis millones de dosis de la vacuna china por todos los estados del país con el objetivo de iniciar la campaña de vacunación este miércoles, aunque el domingo, y si autorización federal, el estado de Sao Paulo ya comenzó con el proceso.

En ese sentido, Bolsonaro ha aprovechado la tesitura para atacar al gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, con quien ha protagonizado a lo largo de los últimos meses diferentes disputas con motivo de la vacuna china.

"La vacuna es de Brasil, no de ningún gobernador, no, es de Brasil", ha recalcado Bolsonaro ante un grupo de seguidores congregados a las afueras del Palacio de la Alvorada, a quienes les ha asegurado, erróneamente, que la vacuna es sólo para aquellos que no han contraído la enfermedad.

"No renuncie a los tratamientos previos. No se rindan. La vacuna es sólo para aquellos que aún no lo han cogido, y esta vacuna tiene el 50 por ciento de eficacia. Es decir, como tirar una moneda al aire, 50 por ciento", ha valorado, según publica la prensa brasileña.

El domingo, horas después de que una enfermera de un hospital de Sao Paulo fuera la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus, el ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, calificó el evento de "maniobra de marketing" y emplazó a las autoridades judiciales definir cómo se hizo hecha la entrega de esas dosis "sin haber hecho la liquidación" correspondiente con los depósitos federales.

"Podríamos, en un acto simbólico o en una maniobra de marketing, iniciar la primera dosis en una sola persona, pero por respeto a todos los gobernadores, alcaldes y todos los brasileños, el Ministerio de Salud no hará eso", aseveró.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud ha confirmado este lunes 210.299 muertes a causa del coronavirus, de las cuales 452 se han registrado en las últimas 24 horas. En total, más de 8,51 millones de personas han contraído la enfermedad, de las cuales 7,45 millones se han recuperado.