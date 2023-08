Continua la alerta por las altas temperaturas: ocho comunidades superarán los 39 grados

Las altas temperaturas hacen que hoy las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Madrid sigan en alerta (aunque amarilla, de menor intensidad) por calor, aunque en ninguna de ellas se pasará ya de los 39 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Además, en Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia se producirán tormentas aisladas, que pueden ir ocasionalmente acompañadas de rachas de vientos muy fuertes (reventones) y de actividad eléctrica, como en el valle de Almanzona y Los Vélez-Almería, en Guadix y Baza-Granada, en Alcaraz y Segura-Albacete o en el noroeste de Murcia.



Las temperaturas máximas se registrarán en Andalucía, donde se esperan 39 grados en la campiña cordobesa, en la cuenca del Genil-Granada o en el valle del Guadalquivir-Jaén, mientras que Antequera-Málaga se quedará con 38 grados, al igual que Albacete (Castilla-La Mancha).



Las islas Baleares alcanzarán hoy los 37 grados en Mallorca, misma temperatura que se dará en La Mancha albaceteña y en La Mancha conquense (Castilla-La Mancha), así como en el sur, vegas y oeste de la Comunidad de Madrid.



Por su parte, la Aemet pronostica para hoy calor de 36 grados en el área metropolitana y Henares de Madrid, al igual que en la depresión central de Lleida (Cataluña) y en la ribera del Ebro de Zaragoza (Aragón).



En Canarias hoy bajan notablemente las temperaturas, con valores que no superarán los 35 grados en Gran Canaria, mientras que en La Gomera, El Hierro y Tenerife se mantiene también la alerta amarilla por calor de 34 grados, islas en las que también se producirán fenómenos costeros con viento del norte o nordeste de 50-61 km/hora.



La Aemet avisa de que con la alerta naranja hay riesgo de fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta