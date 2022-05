¿Conoces a algún narcisista encubierto? Estos son sus métodos y cómo reconocerlos

Normalmente, solemos reconocer a una persona narcisista en cuanto hablamos un poco con ella. Se caracterizan por ser personas egocéntricas y vanidosas. Sin embargo, no siempre tenemos por qué darnos cuenta de que estamos tratando con una persona que padece este trastorno (TPN), ya que puede ser un "narcisista encubierto". Son aquellos individuos que "tapan" ese rasgo tan característico de su personalidad con una fachada de timidez. Es decir, que según le conozcamos notaremos que es de cierta manera, pero con el paso del tiempo veremos sus intenciones reales.

Características

Por lo general, se trata de personas con baja autoestima cuya superioridad necesita ser alimentada por los demás. Se nos presentan como individuos amables, pero pueden ser tremendamente dañinos en el trabajo, pues no es fácil percibir sus comportamientos tóxicos. Así lo indica un estudio. Sin embargo, hay una serie de rasgos que los diferencian y mediante los cuales podemos identificar a un narcisista encubierto. Además, nos servirán para saber cómo podemos relacionarnos con ellos. Y es que suelen buscar la admiración de los demás de forma discreta. Según 'Medical News Today', las características de estas personas son las siguientes:

Superioridad secreta : aunque se nos muestren como personas modestas, en su interior sienten que son superiores al resto. Como resultado, puede ser que declinen hacer ciertas tareas que consideran inferiores a su estatus.

: aunque se nos muestren como personas modestas, en su interior sienten que son superiores al resto. Como resultado, puede ser que declinen hacer ciertas tareas que consideran inferiores a su estatus. Evita situaciones sociales : debido a que son personas con baja autoestima, puede ser que no quieran relacionarse demasiado con los demás, por envidia hacia ellos o para evitar compararse.

: debido a que son personas con baja autoestima, puede ser que no quieran relacionarse demasiado con los demás, por envidia hacia ellos o para evitar compararse. Demasiado sensibles a las críticas : tienden a estar a la defensiva y tomarse las críticas constructivas como un insulto personal, aunque no lo sea. Como consecuencia, pueden actuar de forma vengativa

: tienden a estar a la defensiva y tomarse las críticas constructivas como un insulto personal, aunque no lo sea. Como consecuencia, pueden actuar de forma vengativa Dificultad con las relaciones y el trabajo : los investigadores del estudio anteriormente mencionado resaltan que es muy probable que "los empleados con niveles más altos de narcisismo encubierto tengan mayores experiencias de descortesía en el lugar de trabajo". Además, suelen ser individuos a los que les cuesta mantener en el tiempo sus relaciones de amistad o amorosas.

: los investigadores del estudio anteriormente mencionado resaltan que es muy probable que "los empleados con niveles más altos de narcisismo encubierto tengan mayores experiencias de descortesía en el lugar de trabajo". Además, suelen ser individuos a los que les cuesta mantener en el tiempo sus relaciones de amistad o amorosas. Depresión y ansiedad: son más propensos a sufrir ansiedad, depresión y otros trastornos como el trastorno límite de personalidad.

¿Cómo tratar con un narcisista enmascarado?

Además, la experta Julie L. Hall, autora del libro 'The Narcissist in Your Life' resalta que su relato siempre es el de la víctima, para desquitarse de cualquier tipo de culpa. Si quieres saber si estás tratando con una persona narcisista encubierta, la experta Hall dice que debes plantearte si cuando le cuentas algo bueno que te ha pasado, se interesa y se siente feliz por ti de verdad.

No una felicidad falsa, que suele estar encubierta por un sentimiento de envidia. Es más, recalca la importancia de establecer límites con cualquier tipo de narcisista. En caso de que esa persona conviva contigo en el lugar de trabajo, es mejor no confiarle demasiadas cosas, ya que puede utilizarlas en tu contra para conseguir su propio beneficio.