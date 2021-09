El Congreso se abre a penalizar a los grupos provida que acuden frente a las clínicas abortivas

Todos los grupos parlamentarios del Congreso, excepto PP y Vox, se han mostrado a favor de reformar el Código Penal y que se castigue con cárcel a quienes - según el Gobierno - "acosan y hostigan" a las mujeres que acuden a clínicas para abortar.

Los portavoces del PP y Vox han manifestado su oposición a la toma en consideración de la proposición de ley orgánica presentada por el PSOE para añadir un nuevo precepto en el Código Penal para castigarlo con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. La iniciativa ha salido adelante con 199 votos a favor, 144 en contra y dos abstenciones.

[Destrozadas y entre lágrimas: así abandonan las clínicas abortivas las mujeres a las que asisten los 'provida']

Un debate tenso que ha sido suspendido durante diez minutos por el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez, tras la defensa de la iniciativa por parte de la diputada socialista Laura Berja, a la que el parlamentario de Vox José María Sánchez García ha insultado llamándola "bruja".

Hasta en tres ocasiones le ha instado el vicepresidente a retirar el insulto antes de expulsarle del hemiciclo y ante su negativa a abandonarlo se ha interrumpido la sesión durante diez minutos, tras los que se ha reanudo y el diputado de Vox ha retirado el insulto.

En su defensa de la iniciativa, Berja ha denunciado el "acoso y hostigamiento" que muchas mujeres sufren a las puertas de las clínicas y ha censurado que el objetivo de los grupos que acuden a estos centros es "someter a escarnio público a las mujeres". "Ofender, insultar y llamarlas asesinas no es libertad de expresión, es un delito y es coacción", ha aseverado la diputada.

Unos argumentos que ha rechazado la diputada del PP Teresa Angulo, que ha asegurado que el objetivo de esta iniciativa es desarrollar "un nuevo ordenamiento jurídico ideológico al servicio de sus intereses políticos", ya que, ha dicho, quieren prohibir el derecho de reunión y de expresión de "quien no les gusta, y sólo les falta poner nombre y apellidos". "No vamos a caer en sus trampas ideológicas (...) No van a amedrentarnos con su populismo punitivo señalando siempre a los españoles en función de su ideología", ha apostillado Angulo.

❤ Hoy, hemos estado con los rescatadores y los provida a los que el Gobierno pretende criminalizar por salvar vidas.



En VOX estaremos siempre a su lado en defensa de la vida, la familia y los valores.#SíALaVidapic.twitter.com/kXPekW5El6 — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) September 21, 2021

Desde Vox, su portavoz, María de la Cabeza Ruiz, ha asegurado que no juzgan a las personas que se ven obligadas a abortar, pero ha tachado el aborto como "el crimen más terrible de la humanidad". "Son libres de hacer el mal, pero al menos no impidan que otros hagan el bien; dejen a los grupos provida intentarlo", ha pedido al PSOE.

Antes del debate, y al grito de "soy provida, no delincuente", una veintena de personas convocadas por la asociación Derecho a Vivir se han concentrado frente al Congreso para exigir a los grupos que "voten no" a la iniciativa del PSOE, que han estado arropados por el portavoz de Vox en la Cámara, Iván Espinosa de los Monteros.