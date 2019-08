El comunicado que querría haber evitado Vanesa Martín: ''Siento un vacío terrible, impotencia y mucha pena''

Su voz tan personal y la manera de contar las canciones convierten a Vanesa Martín en una de de las artistas más queridas de nuestro país. Se deja el alma en el escenario y hace cómplice al público de las experiencias de la vida a través de sus canciones, pero además, es una de las artistas más cercanas y naturales. A través de sus cuentas ofiicales, especialmente Instagram, Vanesa comparte su día a día, sueños y anhelos. Una de sus últimas publicaciones más simpáticas arrasó estos días entre los fans, en las imágenes veíamos a Vanesa Martín cantando con una invitada especial para compartir con todos las ganas y la ilusión que tenía de volver al escenario. Lineares era la noche elegida para sacar a brillar 'Todas las mujeres que habitan en ella''.

'Ella es muy digna y aguanta la presión de sus primos mientras le canto “Adiós de mayo”. Nos vemos mañana en LINARES. ¡Qué ganas de volver a veros!''. Con estas palabras Vanesa compartía su entusiasmo en redes sociales por vibrar junto al público en el pueblo andaluz, pero no pudo ser.

El tiempo privó a Vanesa y a su público fundirse en uno, pero además los imprevistos de última hora en la comunicación de la cancelación del concierto, tampoco ayudaron: ''LINARES. Acabo de salir del recinto donde se celebraba hoy el concierto de Linares. No ha podido ser. A las 21h comenzó una tormenta eléctrica con vientos que tiraban las vallas y los equipos de sonido. Hemos esperado todo lo que podíamos por pensar que se iría y podríamos salir por fin a cantar. Me informaron de que la policía comunicaría a través de un locutor de Ser Linares por megáfono que estábamos intentando que el tiempo nos diera tregua. No ha sido así, he intentado decíroslo yo misma pero no podíamos encender los equipos y lo he hecho desde el megáfono de una ambulancia.

Con el corazón en la mano os digo que lo que más me gusta del mundo es subirme a un escenario y cantar, sentiros ahí cómplices y haceros disfrutar como lo hacemos nosotros cada noche. Siento un vacío terrible, impotencia y mucha pena, pero el equipo técnico no nos ha autorizado a encender los equipos por riesgo de todos los que formamos parte de esto'', escribía la artista en el comunicado.

Y añadía más: ''Vosotros y nosotros. Os mando un abrazo enorme y siento muchísimo las molestias, la incertidumbre que estas cosas suponen, ojalá todo estuviera en nuestra mano. Ojalá el concierto se hubiera desarrollado de manera normal. Ojalá no quedarnos así, yo acumulando ganas y debatiendo y enfrentándome a la información técnica mientras miraba al cielo pidiendo que se calmaran los rayos. Y vosotros con la decepción de cuando esperas algo y no llega. Lo siento mucho, de verdad. Hasta el último minuto pensaba que íbamos a poder tocar. En fin.... que nos la debemos, que nos pillaremos con una fuerza en la próxima. Así lo espero''.

Unas palabras que sus fans han agradecido sinceramente llenando la publicación con mensajes de amor, admiración y cariño hacia Vanesa Martín. Y es que hay factores que se escapan de las manos a los artistas, ya que son los primeros que quieren estar en el escenario, con su gente y emocionarse juntos.

Un noche amarga que Vanesa Martín ha endulzado con un escrito sincero y honesto. Sus fans de Jaén ya han activado la cuenta atrás para volver a encontrarse.