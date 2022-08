Cómo saber si nunca me he contagiado de coronavirus desde el inicio de la pandemia

De los más de 7.966.000.000 de personas que habitamos la Tierra, casi 600 millones se han contagiado, al menos una vez, por coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins que hace un seguimiento y recuento de los casos, muertes y vacunaciones que ocurren y se inyectan cada día en todos los países que aportan datos.

Con esas cifras en la mano, solo el 7,5 % de la población mundial ha contraído coronavirus; eso sí, se han inoculado más de 12.000.000.000 de dosis de vacunas. Muchas, pero, al parecer,no suficientes para obtener la inmunidad de rebaño o de grupo que impediría que la Covid-19 se convirtiera en una enfermedad endémica como la gripe.





Superado el shock que supuso para el planeta los primeros meses de la pandemia con las muertes masivas, las hospitalizaciones imposibles, los confinamientos..., los investigadores, los virólogos, bacteriólogos, inmunólogos hablaban de la "inmunidad de rebaño", de la "inmunidad de grupo" como esa gran solución al enorme problema de salud que afectaba a todos y cada uno de los países terrestres.

¿Por qué era y es tan importante la inmunidad de grupo? "La inmunidad colectiva se produce cuando una gran parte de una comunidad se hace inmune a una enfermedad, lo que hace improbable la propagación de la enfermedad de una persona a otra. Como resultado, toda la comunidad queda protegida, no solo los que son inmunes", responde la prestigiosa Clínica Mayo de Minesota que subraya que esa "inmunidad colectiva puede alcanzarse cuando un porcentaje suficiente de la población se ha recuperado de una enfermedad y ha desarrollado anticuerpos protectores contra una futura infección. Sin embargo, los expertos consideran que probablemente sea difícil alcanzar la inmunidad colectiva contra la Covid-19".

¿Por qué con el coronavirus no, si ha funcionado con otras enfermedades como el sarampión, por ejemplo? "La inmunidad colectiva es un concepto utilizado en el ámbito de la vacunación, e implica que se puede proteger a una población contra determinado virus si se alcanza un umbral de vacunación" indica la Organización Mundial de la Salud que explica que "por ejemplo, la inmunidad colectiva contra el sarampión requiere la vacunación de un 95 % de la población, aproximadamente. El 5 % restante quedará protegido porque el sarampión no se propagará entre las personas vacunadas. Para la poliomielitis, el umbral es de un 80 %, aproximadamente". En el caso del coronavirus, es imposible esa inmunidad de grupo por varias razones: el estar vacunado o haber pasado la enfermedad no protege contra un nuevo contagio como se está demostrando con las nuevas variantes BA.4 y BA.5; el ritmo de los programas de vacunación a nivel mundial es desigual; no se sabe, exáctamente, cuál es la inmunidad real tras superar la enfermedad o ser vacunado, lo que está claro es que "la vacuna no es un chaleco antibalas"; a esto hay que añadir que "la parte más difícil del modelaje de la Covid-19 es el componente sociológico y es por ello que deberemos continuar con las medidas no farmacológicas de contención. Será muy complicado conseguir que la población no vuelva al comportamiento prepandémico", ha publicado la escritora científica Christie Aschwandeneen la revista Nature.





El pasado mes de febrero, un estudio de la Universidad de Alicante (UA) estimaba el umbral de la inmunidad de rebaño frente a la variable ómicron (la predominante en los primeros meses del año), en el 95 % de la población, "un porcentajeinalcanzable" mediante vacunación, teniendo en cuenta que hay personas que no se pueden vacunar porque padecen algún tipo de problemas de salud y otras que no quieren inocularse por propia voluntad".

Había quien decía que para acabar con la pandemia, la solución era que todos nos contagiásemos con el SARS-CoV-2 y nos inmunizáramos. "La inmunidad colectiva se alcanza protegiendo a las personas contra el virus, no exponiéndolas al virus. Nunca en la historia de la salud pública se ha recurrido a la inmunidad colectiva como una estrategia para responder a un brote, y mucho menos a una pandemia. Ello plantearía problemas científicos y éticos", respondió la OMS.

La pandemia sigue progresando, cierto es que mucho más contenida, gracias a las vacunas; hay millones de personas que se han contagiado, pero hay un número desconocido de terrícolas que han conseguido esquivar al virus y eso que, a veces, les ha pasado muy muy cerca.

No contagiados por covid: ¿reptilianos?

No conozco a muchas personas que aún no se hayan infectado por coronavirus, pero alguna y, muy muy cercana, sí tengo. En mi casa, vivimos tres adultos. Dos nos contagiamos el pasado mes de mayo con alguna de las nuevas variantes que ya estaban en circulación, la BA.4 o BA.5 (no disponemos de un análisis vírico que nos lo confirme). El tercero no lo ha padecido.

Hay quien llama a los que han conseguido burlarse del virus, después de dos años de pandemia, reptilianos o seres de otra especie no humana o incluso de otro planeta. Extraterrestres o simplemente suertudos, los afortunados que conozco que no se han contagiado cumplen una serie de normas que quizá hayan contribuido a poder esquivar al coronavirus: primero, siempre llevan mascarilla incluso en exteriores; desinfección de manos cuando bajan, por ejemplo, del transporte público y distancia de seguridad si, en caso extraordinario, no llevan cubierta la boca y nariz. Y, por supuesto, tienen inoculadas tres dosis de alguna de las vacunas disponibles. No, no es cuestión de suerte.

En mi defensa, tengo que decir que también cumplía estas normas y sí me he contagiado. Entonces, ¿cuál puede ser la diferencia entre ellos y y yo? Hay teorías para todos los gustos: una de ellas dice que estas personas, aunque han estado y están expuestas al virus, no se contagian porque el coronavirus no logra establecer una infección incluso después de ingresar en las vías respiratorias. La edad y la genética también miden la respuesta inmune a la infección.

Investigadores de la Escuela de Medicina, Odontología y Ciencias Biomédicasde la Universidad de Queen's de Belfast (Irlanda del Norte), han conseguido descubrir como infecciones previas con otro tipo de coronavirus dan una inmunidad de reacción cruzada. Es decir, "nuestro sistema inmunitario puede reconocer el SARS-CoV-2 como similar a un virus invasor reciente y lanzar una respuesta inmunitaria. Hay siete coronavirus que infectan a los humanos: cuatro que causan el resfriado común y uno que causa Sars (síndrome respiratorio agudo severo), Mers (síndrome respiratorio de Oriente Medio) y covid. Si has logrado evitar la covid hasta la fecha, tal vez tengas inmunidad natural a la infección por SARS-CoV-2, o tal vez hayas tenido suerte".

Beatriz Hermoso es enfermera en el Hospital Gómez Ulla de Madrid y ha estado, está y estará en contacto con personas infectadas por coronavirus. En su casa, su hijo también lo ha pasado. Pese a esa proximidad tan estrecha con el patógeno, Beatriz no se ha contagiado en ninguna ola. Hasta ella misma se pregunta "¿por qué?", como reconocía en "Herrera en COPE". Desconoce cuál es la causa que le ha permitido evitar el contagio hasta el momento: "puede ser factor suerte, no lo sé y me gustaría saberlo. He tomado todas las medidas: mascarilla, pantalla, epi, guantes en el hospital y todas las medidas necesarias en casa cuando se contagio mi hijo".

¿Cómo saber si nunca me he contagiado de coronavirus?

Al igual que hay negacionistas de la enfermedad, hay quienes creen que los que aún no han pasado el coronavirus y han estado muy expuestos, sí lo han padecido, pero sin sintomas.

¿Cómo se puede salir de dudas? Según los investigadores, la mejor forma de saberlo son los test de inmunidad celular frente a la proteína S y la N. Si el test confirma que hay anticuerpos frente a la proteína N del virus, la persona sí ha pasado la enfermedad porque las vacunas solo generan anticuerpos contra la proteína S.

La Fundación de Investigación Biomédica de la Academia de Atenas y la Universidad Rockefeller de Nueva York llevanmeses investigando los genes que provocan que el SARS-CoV-2 no afecte a algunas personas -"los invencibles"-, incluso aunque convivan estrechamente con un infectado.

La teoría de los inmunólogos Evangelos Andreakos y Andras Spaan es que estos genes, o variaciones genéticas, impiden que el virus penetre en las células humanas o se multiplique dentro del cuerpo. Hay que tener muy presente que el coronavirus penetra en el organismo por varias proteínas, en especial la S, o Spike (que es la llave que abre la puerta), pero los científicos buscan los genes que provocan que estas proteínas cómplices en el contagio estén ausentes o sean defectuosas, lo que en gran medida obstaculizaría que el SARS-CoV-2 penetre en la célula, lo que explicaría por qué algunos individuos -los que tengan esa variación genética- parecen invencibles frente a la Covid.













Otras investigaciones apuntana las proteínas Mbl como las defensoras contra el coronavirus. Quienes tienen estas proteínas -que son como "pre anticuerpos"-, en mayor cantidad, son capaces de repeler al SARS-CoV-2 cuando intenta penetrar en su organismo.





El descubrimiento ya sea de los genes o de las proteínas que hacen "invencibles" a muchos de nuestros congéneres contra la Covid-19, será vital para nuevas vacunas y fármacos que nos ayuden a todos a luchar contra la enfermedad.