¿Cómo prevenir las picaduras de mosquito este verano?

Llega el verano. Con él el buen tiempo, el sol y el calor. Sinónimo de vacaciones, de familia o de amigos. Para los niños es ese momento del año en el que se acaba el cole. No tienen más deberes y, por fin, podrán darse un buen chapuzón.

Tal vez este verano sea atípico y tanto adultos como más pequeños tengan que cambiar su forma de disfrutar del verano. Hay que respetar las distancias, cumplir con los aforos y llevar la mascarilla para prevenir los contagios. Este verano ha traído consigo grandes cambios. Sin embargo, una de las cosas que no va a cambiar nunca, ni va a desaparecer, son los mosquitos.

¿Cuántas veces te has despertado al escuchar el zumbido de uno y a la mañana siguiente has encontrado con enorme picadura? ¿Cuántas veces has dicho aquello de "los mosquitos me atacan porque tengo la sangre dulce"?

Que en España hay mosquitos es un hecho. La presencia de estos insectos en España se aglutina tanto en las zonas húmedas como en las más cálidas.

¿Cómo prevenir las picaduras?

Cuando hablamos de esas picaduras, solo pensamos en cómo podrán afectar a los niños. No solo estamos hablando de la picadura en sí, sino de los efectos que trae consigo. Picor, arañazos e hinchazón. Y por consiguiente, las lágrimas y quejas de los más pequeños.

Para evitar las picaduras de mosquitos -o al menos reducirlas notablemente- un método muy seguro es la instalación de mosquiteras alrededor de las camas de tus hijos. Si bien pueden reducir la entrada de aire, es una de las soluciones más sencillas para evitar las picaduras.

Sin embargo, lo que poca gente sabe, es que es muy recomendable aplicar algún tipo de insecticida sobre la propia mosquitera. De esta forma, se duplica el efecto protector de la misma.

Por otro lado, siempre se puede recurrir a los productos cutáneos. El abanico de posibilidades puede ser infinito. Desde pulseras para los más pequeños, hasta esprays o cremas repelentes. Sin embargo, te recomendamos mirar los componentes de los mismos antes de usarlos para asegurarte de que no causarán ningún tipo de efecto secundario o reacción alérgica. También hay que tener en cuenta el tiempo de duración, y que en muchas ocasiones el sudor podría reducir los efectos de los mismo.

Los repelentes sobre la ropa también son un sistema eficaz que en ningún caso dañan las prendas. Sin embargo, es importante y necesario recordar que estos productos solo deben ser aplicados sobre la ropa. En ningún caso sobre la piel, ya que podría causar graves efectos secundarios.

Por otro lado, dado que los mosquitos necesitan agua para reproducrise -ese es el motivo por el que abundan especialmente en las zonas más húmedas-, te recomendamos tratar fuentes o agua estancada en tu casa o cerca de ella, en el caso de que las hubiera. Con esto nos referimos a recipientes con agua en su interior, sea del tipo que sea. Si tienes piscina, es recomendable tratar el agua de la misma con cloro de forma muy periódica.

Si, además, tienes mascotas y quieres prevenir que los mosquitos puedan atacarlas, recomendamos que utilices collares repelentes de mosquitos.

Evitar las picaduras es sencillo si se establecen las medidas oportunas. Sin embargo, no olvides que, a pesar de las picaduras de mosquito, aún se puede disfrutar del verano.