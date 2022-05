Los errores que no debes cometer si elaboras una tortilla para evitar la salmonella con la llegada del calor

Llega el verano y comienzan los días de pleno sol y calor. Empiezan a planificarse los días para ir a terrazas o de picnic para pasar el día aprovechando el buen tiempo. Además de estos planes llegan las recomendaciones desde las organizaciones sanitarias para cuidarse del sol y las altas temperaturas.

Pero también llegan las advertencias con los alimentos que se vayan a ingerir. A veces, esas elevadas temperaturas que llegan con tantas ganas son un arma de doble filo para algunas comidas que se desean llevar para comer como es el caso de la tortilla de patata. Esto sucede a consecuencia de que se debe tener muy en cuenta el cuidado y la conservación de uno de sus ingredientes más importantes: el huevo. Hay que reseñar que este alimento no debe de estar más de dos horas a temperatura ambiente.

La Comunidad de Madrid ha creado una serie de recomendaciones para conservar los huevos en la cocina para elaborar la tortilla con el objetivo de no producirse ninguna intoxicación alimentaria como la salmonelosis. La Salmonella puede contaminar las cáscara de los huevos cuando las aves ponen los huevos o están en contacto de excrementos de aves, una vez puestos. Cabe destacar que este problema no lo tienen los que son vendidos al por menor debido a que las empresas los lavan antes de que lleguen a tiendas.









Consejos de preparación y conservación del huevo

Una de las primeras recomendaciones es el hecho de comprarlos con la cáscara intacta y no es necesario lavarlos antes de meterlos en el frigorífico. Además, advierte de no usar la cascara de huevo para separar la clara de la yema ni cascar el huevo en el borde del plato ya que podría estar el virus en la cascara contaminando el recipiente. También estipula que en verano se recomienda cuajar bien el huevo, pero en el caso de no querer cuajarlo del todo recomienda usar uno pasteurizado.

Otras recomendaciones se basan en comprar huevos de tiendas y provedores que los mantengan refrigerados, cocinarlos hasta que la yema y la clara estén firmes que tiene lugar con una temperatura interna de 71ºC o mayor, lavarse con agua y jabón para lavarse las manos y los artículos que vayan a estar en contacto con los huevos crudos y no probar ni consumir masa o una mezcla sin hornear hechas con huevos

En relación al consumo de este alimento se recomienda comerla inmediatamente o conservarla en frío hasta que se vaya a ingerir. También advierte desechar sobras y no servir nunca la tortilla en el plato que se dio la vuelta en la elaboración ya que existe una contaminación cruzada entre lo cocinado y el huevo crudo.

También recoge una serie de advertencias en el caso de usar huevo crudo para la elaboración, explicando que se debe hacer con la mínima antelación posible y mantenerla en el frigorífico hasta consumirlo. Además aconseja no servirla a personas sensibles como mujeres embarazadas, personas mayores, personas con problemas de inmunidad









Otros productos a tener en cuenta

Madrid incluye otros productos que se elaboran con el huevo como son la mayonesa aconsejando elaborarlos con uno pasteurizado. Y en el caso de utilizar productos comprados recomienza que sean elaborados a partir de ese tipo de huevos.

Finalizan estos consejos explicando que en el caso de tener la sospecha de sufrir una intoxicación por salmonella o la existencia de un brote, hay que acudir a un centro sanitario para ser atendido y si hay duda de intoxicación preguntar a las personas que acompañaron a la comida por si presentan síntomas.