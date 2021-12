¿Cómo imitar a tu artista o actor favorito? Descubre los mejores trucos para convertirte en imitador de voces

¿A quién no le gustaría parecerse a su ídolo de pequeño, a su actriz favorita o al cantante que siempre ha escuchado de pequeño? Imitar a personas famosas puede parecer difícil. Conseguir hablar como esa persona que has visto en televisión o que es famosa y hacer reír es una de las cosas que nos habremos planteado alguna vez. Los imitadores tienen un poder de atracción especial en las reuniones familiares. Pueden convertirse en otra persona con solo abrir la boca, evocar personajes con un par de gestos y ponerlos en situaciones en las que, de otra manera, nunca podríamos ver. Imagina saber imitar a Rafa Nadal y hablar sobre cómo hace la compra en el supermercado en vez de cómo entrena y se prepara para competir, ¿gracioso verdad? Al aprender sus gestos, el tono de voz y peculiaridades podemos desarrollar una rutina para intentar imitar y hacer reír a tus amigos y familia en muy poco tiempo.

Para poder hacer eso hay varios pasos previos a los que necesitamos prestar atención y con los que avanzaremos rápidamente a nuestro objetivo. Hoy os traemos estos consejos que tendrás que tener en cuenta para poder imitar a tu personaje favorito y conseguir que te salga a la perfección, como si de un doble se tratase.

Alguien que conozcas mucho : primero de todo, debes intentar imitar a alguien que conozcas demasiado, que sea fácil ya que para poder aprender necesitamos empezar por aquellos famosos o personajes que sean muy característicos en su forma de hablar, en sus gestos y forma de ser. Escoge a alguien cuyas películas hayas visto o escuchado muchas veces. Para poder aprender más, mira los diferentes roles que ha hecho, escucha una amplia variedad de su música, mira las entrevistas que le hayan hecho y lee todo lo que puedas sobre él. Será mucho más fácil hacer a alguien que tenga una forma de hablar que se pueda reconocer al instante. Mientras que el aspecto físico también es importante, una buena imitación vocal es lo que te asegurará el éxito o el fracaso de la imitación. El objetivo de imitador no es crear una imagen perfecta de la celebridad, sino de captar cualquier “esencia” de ese personaje. Mira todo lo que haya hecho: películas, programas o entrevistas. Toma nota de las emociones, su patrón de habla, expresiones faciales, gestos, etc.

Estudiar la forma de hablar, una tarea más complicada de lo que parece

Cuando mires y escuches a la persona que quieras imitar, crea una lista de gestos, peculiaridades y expresiones faciales que hace . Usa numerosos adjetivos, intentando plasmar su presencia en tu propia voz. Por ejemplo, Brad Pitt casi siempre está comiendo y bebiendo en sus películas y Elvis Presley contrae el labio superior. Fíjate en esos pequeños detalles que harán tu imitación una de las mejores.

Domina la respiración

La voz es aire vibrando de una determinada manera en su paso por el aparato fonador. Para controlarla es imprescindible que manejes de una manera correcta la respiración y sacar un máximo partido a tus pulmones. Con este consejo tendrás mucho ganado y la imitación saldrá mucho mejor de lo que esperas. Los pulmones y la respiración es lo que te va a hacer mantener ese buen tono y poder parecerse al personaje que intentas imitar. Uno de los trucos para saber si estamos respirando correctamente es fijarse en las costillas flotantes: si lo hacemos diafragmáticamente, se moverán.

Cuidar la voz

La genética puede marcar la diferencia entre ser muy bueno o un desastre realizando la imitación. Según una investigación realizada por la Universidad de Sydney, la vibración de nuestras cuerdas vocales son únicas, por lo que pueden convertirla en una voz apta ya sea para interpretar personajes, para la radio o doblar a personajes de cine. El estudio afirma que las cuerdas vocales se mueven y se cierran más rápido y fuerte cuando estamos imitando que cuando hablamos normal y corriente. Carlos Latre, uno de los mejores imitadores en España, siempre protege sus cuerdas vocales para poder imitar de la mejor manera posible al personaje que quiere hacer: “No bebo nada frío, voy siempre con el cuello tapado y tomo regularmente infusiones de jengibre, malva y tomillo. Otra de las cosas más importantes, duermo 8 horas al día”.





Observa

Las voces pueden ser nasales, es decir, agudas, o pueden provenir del diafragma, lo que significa que son más profundas y suaves. Fijarte en la forma en la que habla la persona que quieres imitar ayudará a encontrar su voz. Practica desde diferentes lugares y empaparse de todo lo que hace ese famoso al que queremos parecernos. Interiorizar y “ponerse” en su vida hará que a medida que lo conozcamos más, parecernos de una mejor manera.

Perder la vergüenza

Ser vergonzoso en este tipo de aspectos, no puede estar con nosotros. El miedo al ridículo es uno de los lastres que más nos retrasan a la hora de aprender y mejorar. Cuando alguien está pensando constantemente que va a fracasar, no estará concentrado plenamente en el desarrollo de la imitación del personaje. Además, si hacemos una imitación y al escucharla, nos centramos en todo lo que hemos hecho mal, no podremos crecer y avanzar en nuestra imitación. Para ser un buen imitador, tendremos que dejar la vergüenza a un lado y tener en cuenta que solo queremos hacer reír a la gente. Si solo nos centramos en eso y dejamos atrás los pensamientos negativos y la enorme exigencia en nosotros mismos, lo disfrutaremos más y lo pasaremos bien.