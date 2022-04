¿Cómo hacer la mejor foto de nuestro hámster? Se debe evitar el flash, ya que puede dañar la salud del animal

A todos nos pasa que, cuando tenemos una mascota, queremos fotografiarle en cada momento para tener los recuerdos de cómo ha ido evolucionando nuestro animal. Sin embargo, hay que tener cuidado con algunas especies, como el caso de los hámsters, puesto que el flash de la cámara puede ser dañino para su salud. Resulta que estos roedores se estresan con facildad y no toleran la luz tan intensa en sus ojos. Un acto tan simple como sacar una foto con flash de nuestra mascota puede provocar que el hámster desarrolle trastornos como una ceguera parcial o total. También es probable que sufra de ataques de pánico.

Si la taquicardia derivada del estrés es muy fuerte, puede incluso morir de un infarto. No obstante, esto no significa que no se le puedan tomar fotografías, se pueden hacer pero sin flash. Este sirve para iluminar el objeto que queremos que aparezca en la foto y elimina cualquier "ruido" ambiental, así como el movimiento. Como lo que queremos es tomar una instantánea de un animal que está en constante movimiento, no sirve el hecho de disminuir la velocidad de obturación. Por eso recurrimos al flash, que es capaz de tomar fotos con un sujeto en movimiento pero sin que salga "movida". Aunque esta opción tampoco nos sirve ahora que conocemos el impacto que puede tener en la salud de nuestro hámster.

¿Cómo hacer la foto perfecta a nuestro hámster sin dañarle?

Así que, ¿Cómo podemos hacer una foto a un hámster? Ya que las dos opciones anteriores no son válidas, deberemos tratar de utilizar otras técnicas que ayuden a iluminar al protagonista de la instantánea: hay que lograr una exposición oportuna. En caso de que el ambiente tenga poca luz natural, podemos acercar una luz artificial a nuestra mascota. Aunque también se pueden modificar las propiedades de la foto: deberemos aumentar la sensibilidad del sensor (ISO) o abrir el diafragma de la cámara.

A pesar de que utilicemos estas técnicas, es recomendable emplear siempre una luz artificial que suplemente la falta de luminosidad, así como abrir el diafragma. La parte negativa de subir la sensibilidad del ISO es que habrá más ruido en la fotografía. Esto significa que el color y la luz de algunos de los píxeles que conforman una imagen digital, se ven alterados y la calidad de la imagen se estropea, generando lo que se conoce como "grano". Además, abrir demasiado el diafragma implica una mayor dificultad a la hora de enfocar, ya que la profundidad de campo es menor (cantidad de la escena que aparece enfocada).

Por lo tanto, si el sujeto principal de la foto está enfocada pero el fondo está borroso, se considera que la profundidad de campo es limitada. No obstante, el resultado puede ser estético y que nos guste cómo ha quedado. En definitiva, lo ideal es buscar un lugar en el que haya abundante iluminación (tanto natural como artificial) para colocar a nuestro hámster y tomarle la mejor fotografía. La velocidad de obturación deberá ser alta y abrir el diafragma lo máximo posible sin que la imagen quede borrosa. Si nos hace falta, podemos aumentar igualmente el ISO.