Cómo garantizar la atención sanitaria de nuestros hijos si van a estudiar a otro país

Estudiar en el extranjero puede ser una ilusión para muchos jóvenes, y no es para menos, pueden aprender un nuevo idioma y conocer otra cultura. Pero también es un motivo de preocupación, pues estamos hablando de ir a un sitio totalmente distinto a tu ciudad o pueblo natal, con unas costumbres totalmente diferentes, por no mencionar la barrera del idioma. Además, la pandemia ha hecho que también nos preocupemos por la atención sanitaria que hay en el país al que se va, sobre todo si es nuestro hijo o hija quien se va a estudiar.





Encima hay que contar con el riesgo de que haya un positivo por coronavirus que pueda afectar al seguimiento del curso o que obligue a abandonarlo y que haya que volver a casa. Lo cual implica el gasto de la matrícula más el coste de uno o varios viajes imprevistos.

España, siendo el tercer país en emisores de estudiantes Erasmus y el que más estudiantes recibe, es uno de los países que lidera el programa Erasmus. Por estas fechas ya hay familias que están gestionando, desde septiembre, el lugar en el que sus hijos van a ir a estudiar o están empezando con los trámites para el próximo semestre. Por lo que es el momento de tomar todas las medidas que hagan falta para tener todas las garantías posibles, no solo la atención sanitaria de nuestros hijos, sino también para proteger el esfuerzo económico que supone que haya cualquier imprevisto.

Conseguir un seguro a medida

El director del servicio de seguros y asistencia Iris Global, Carlos Nadal, explica que cada vez son más las familias que acuden a los seguros de viajes para los estudios. "Se trata de un producto que ofrece unas coberturas pensadas para garantizar la atención sanitaria, e incluso la repatriación en caso de enfermedad", ha añadido. Además, ofrecen compensaciones en varios supuestos de que el asegurado deba abandonar sus estudios. Y, en una amplia variedad de esos supuestos casos, que la aseguradora la que se encarga de los costes de matrícula.





Ofrece las coberturas típicas de los seguros de viajes y añade otras específicas para los estudiantes. Según Nadal, estos seguros contemplan otras variables que puedan obligar al estudiante a dejar el curso (de forma temporal o permanente), "como la enfermedad, hospitalización o fallecimiento de un familiar directo".

En lo que respecta al precio, este puede variar, dependiendo de la duración del seguro, el país de destino y de las coberturas que se contraten. El experto explica que "en cualquier caso, es un coste moderado y a cambio ofrece una gran tranquilidad". Aun así, es recomendable consultar a un corredor de seguros para que pueda ayudarnos a la hora de definir las coberturas necesarias.

Erasmus y otros programas

Aunque es el más importante, el programa Erasmus no es la única vía para estudiar en el extranjero. Estados Unidos y Canadá son dos destinos atractivos para hacer los últimos cursos de secundaria o estudios universitarios, aunque los costes son más caros. Entre las razones que hay para hacer esto encontramos mejorar nuestro inglés y el prestigio y gran reclamo que dan estudiar en una universidad norteamericana. Además, hay que contar con que la oferta de becas ha crecido en los últimos años para los estudiantes con expedientes brillantes o con habilidades deportivas.

Si vamos a estudiar a un país, como Estados Unidos, tener un seguro de viaje es una obligación debido a que los costes sanitarios son muy elevados. Según explica Nadal, "una factura por hospitalización en Estados Unidos, incluso a unque la enfermedad o accidente no sea especialmente grave, puede general una factura de varios miles de euros". Por lo que tener una póliza que garantice la asistencia sanitaria es una buena idea, dado que mantiene a salvo la economía familiar.

Además, estos seguros nos dan garantías en los casos de que los estudiantes sigan una formación no reglada, como los cursos de idiomas. En los países de la Unión Europea (UE), la asistencia sanitaria está garantizada en la mayoría de las naciones gracias a la tarjeta sanitaria europea, pero no hay que olvidar que no todos los países mantienen el mismo nivel de coberturas. Por lo que, lo mejor, aunque sea dentro de la Unión Europea, es tener un seguro de viaje por las garantías adicionales a lo que contempla la tarjeta sanitaria.