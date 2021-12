¿Cómo evitar que nuestras gafas se empañen cuando llevamos mascarilla? Consejos e ideas

La mascarilla ha pasado a ser nuestro mejor complemento en nuestro día a día, hemos aprendido a vivir con ella y a llevarla desde marzo del 2020. Durante los meses de invierno nuestras gafas se empañan más y con la mascarilla esto se acentúa. Hoy os traemos varios consejos y trucos para evitar que se nos empañen las gafas con la mascarilla puesta y poder llevarla sin complicación alguna.

Ya sea andando por la calle, en el transporte público, en el interior de un bar o cuando vamos a algún evento, la mascarilla se nos empañan siempre o casi siempre. No es algo cómodo, pero lo debemos hacer por cuestión de salud . Las gafas se nos empañan debido al aire que soltamos al respirar, éste se eleva y queda condensado en las lentes y molesta todavía más. Cuando hay un cambio de temperatura o cuando respiramos, la humedad sale del cuerpo, quedando atrapada detrás de las lentes.

Antes que nada, es importante ponerse bien la mascarilla y resaltar que, es importante apretar la parte superior contra el tabique nasal para moldear bien la mascarilla a nuestro rostro . Una vez bien puesta, existen varias soluciones para no empañar las gafas. Hay algunas de ellas que son más improvisadas, que te pueden servir si estás por la calle y otras, en cambio, que podrás hacer antes de salir de casa.

Aplicar jabón en las lentes

Mejor, incluso, si es en pastilla. El jabón protege la formación de este vaho y favorece la circulación del agua y no se condensa. Podremos aplicar un poquito de jabón seco, en ambos cristales de las gafas, pero solo por la parte interna. Frotamos de manera suave y terminamos de aplicar bien el jabón a las lentes con tus dedos. Secaremos con nuestra gamuza de las gafas con mucho cuidado. El jabón es muy útil para limpiar y evitar que se empañen las gafas , pero en su justa medida. Si pones demasiado jabón puede que se sigan empañando. Aplica menos cantidad y verás el resultado.

Cruzar las gomas

Otra de las opciones muy efectiva ya que de esta manera logramos que la mascarilla se ajuste mejor a la barbilla y a la nariz, evitando que el aire pase a las gafas. Según los consejos de los profesionales que están acostumbrados a llevar mascarillas, todos se basan en el mismo principio: evita que el aire salga hacia arriba. Cuando la ajustamos a la altura de las orejas, la ceñimos más a la barbilla y a la nariz. De este modo, el vaho se verá obligado a dirigirse hacia los laterales. No obstante, la eficacia de este truco depende también de la forma del rostro.





Esparadrapo sobre la mascarilla

Con un esparadrapo sobre la mascarilla y la nariz o sobre ambas, sellarás el espacio que hay entre la piel y la mascarilla y evitarás que el vapor suba. Si has de salir por poco tiempo, esta no es una mala solución, pero si tienes que trabajar y utilizarla durante horas, es posible que te resulte un poco molesto.

Media patata y papel de cocina

El almidón puede convertirse en tu mejor aliado contra las gafas empañadas con la mascarilla. Y es que esta sustancia consigue evitar la formación de vaho. Solo tienes que cortar una patata por la mitad y restregar el interior por ambos lados de los cristales de tus gafas. Tras ello, retiraremos muy bien los restos con un poco de papel de periódico. De lo contrario, se quedará una capa fina blanquecina tan incómoda que dificultará la visión.

Extrema la limpieza de tus gafas

Existen a la venta multitud de gamuzas y toallitas antivaho. Son una manera eficaz de llevar las gafas siempre limpias sin dañar los cristales y lo podemos compaginar con colocarnos la mascarilla como hemos indicado. Utilizando estos dos trucos seguro que logramos mejorar el problema de los cristales empañados en las gafas. Las toallitas antivaho suelen tener una protección de 10 horas aproximadamente. Es importante aumentar mucho la higiene de nuestras gafas, ya no solo por la molestia del vaho en los cristales, sino porque no hay que olvidar que las gafas pueden ser un foco de infección al estar permanentemente expuestas a agentes externos, y además solemos tocarlas constantemente sin darnos cuenta.

Sprays y tratamientos antivaho

Existen varios productos destinados específicamente a que no se empañen las gafas. Los sprays y las gamuzas antivaho son las mejores opciones en este caso. La Delegación de Galicia del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas (CNOO), insiste en que estas soluciones no dañan las lentes, no alteran su transparencia y se pueden aplicar con rapidez y facilidad. El tiempo necesario para aplicarlos correctamente a las lentes es menor de un minuto. Existen lentes que, además de tratamientos por ejemplo antirreflejantes, incorporan como extra un tratamiento antivaho.