¿Cómo encontrar el viaje más barato a la hora de planificar las vacaciones este verano?

No hay que volverse loco entrando una y otra vez en páginas, buscadores, pinchar en ofertas para encontrar nuestro viaje al mejor precio pero es cierto que este mundo se revolucionó desde que internet entró en él. La primera duda es si planificar con tiempo o hacerlo a última hora, pues según los expertos ambas posibilidades son buenas porque al inicio de temporada los hoteles disponen de grandes ofertas como atracción, y al final si no hay una buena ocupación no se pueden dejar vacías las habitaciones y por tanto ocurre lo mismo.

A ello se suman vuelos y transportes que no pueden permitirse evitar rentabilizar todas las plazas. No tener un día y una hora de salida cerrada y adaptarse a las fechas propuestas con precios especiales abarata mucho el presupuesto. Pero tras esta primera premisa hay varios trucos que los expertos nos dejan.

Días y horas clave para contratar

Sí, aunque no lo creas, el día en que buscas tu viaje influye en el precio. Durante el fin de semana o los días festivos es cuando más tiempo tenemos para planificar nuestra escapada y por eso se recomienda evitar comprar billetes estos días porque el precio aumenta. El mejor día es el martes, es en el que menos búsquedas se realizan y la mejor hora, alrededor de las 3 de la tarde. El miércoles también es ventajoso si lo que buscas es una salida de fin de semana porque los hoteles ofertan chollos en las habitaciones que no se han reservado. Si te esperas al viernes las mejores opciones estarán completas

Borrar las cookies

A través de los algoritmos los portales y las páginas de las agencias de viajes detectan tu actividad, tus búsquedas, tus gustos y esto provoca que el precio suba y no baje nunca, cada vez lo verás más alto y llegará un momento en que pincharas y reservarás para que no siga subiendo. Por ello es un buen truco borrar las cookies o entrar de incógnito. Aunque te parezca una leyenda urbana, las veces que consultas un destino y un portal influyen en el precio final, todo queda grabado.