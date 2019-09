El Comité Económico y Social Europeo acusa a la UE de inacción ante el drama de la inmigración

“La Union Europea no deja de sorprendernos por su ineficacia en el ámbito de la inmigración. Ha sido muy eficaz y capaz de controlar los mercados financieros y tributarios que son mucho más difusos y complejos, pero no existe una voluntad política en materia de inmigración”. Así resume a COPE la postura del Comité Económico y Social Europeo (CESE), José Antonio Moreno Díaz, uno de sus expertos y ponente del dictamen sobre las iniciativas suscritas en el Pacto Mundial sobre Inmigración.

El CESE es un órgano consultivo de la UE cuyos dictámenes no son concluyentes, pero que le permiten actuar “como voz de la conciencia” de la Unión Europea. “La no gestión de la inmigración por parte de la UE es una falta de responsabilidad y desde el CESE lo que exigimos es la inmediata construcción de una política efectiva, legal, segura y eficaz por parte de la Unión Europea”, ha dicho.

Comentamos con él el hecho de que muchos países de la UE se ponen de perfil en este tema, como el caso de Francia que, en plena crisis del Open Arms, teniendo Cerdeña tan cerca del barco, permaneció muda. “Lamentablemente - explica - lo único que está salvando la vergüenza y la cara de la UE en materia de inmigración es la labor de los voluntarios y yo tengo que romper una lanza a favor de España, porque Salvamento Marítimo y la Armada llevan muchos años salvando vidas desde los años 90, mucho antes de que la inmigración estuviera de moda. Pero muchos países se siguen poniendo de perfil porque geográficamente no les toca y, en esto, hay que implicar a todos los países de la UE porque es la única forma de lograr una inmigración segura, eficaz y ordenada”.

“Las fronteras y las aguas territoriales de España, Italia o Malta - continúa diciendo - ya no son sólo las fronteras de esos países sino las fronteras y aguas territoriales de la UE. Por lo tanto, hace falta desarrollar políticas para que esas fronteras comunes, sean gestionadas de manera conjunta.... Todos debemos vernos implicados en la gestión, articulando medidas para una efectiva, segura y eficaz llegada de los flujos migratorios a la UE”, ha señalado.

Sobre la controversia generada por situaciones como la del Open, Moreno Díaz, es rotundo: “El imperativo categórico es salvar la vida de las personas que están en dificultades en el mar y una vez que se les ha salvado la vida, ya se decide a dónde van. Cuando eso no se produce con la agilidad necesaria, se genera empatía con los seres humanos que están sufriendo y con otros que, voluntariamente, se arriesgan para salvar la vida de otras personas”.

Acerca de la sensación de inseguridad que produce la inmigración ilegal en la población, José Antonio Moreno es contundente: “Es radicalmente falsa esa percepción. De hecho, ninguno de los últimos ataques terroristas en la UE, los implicados eran extranjeros”.

Le hacemos ver que los autores de esos atentados eran europeos de segunda generación pero de origen extranjero, a lo que Moreno Díaz responde que “si tienen nacionalidad europea ya no son extranjeros sino que son europeos. "Si una persona tiene la nacionalidad belga, es belga independientemente de cual sea su origen.... Por lo tanto, presentar la inmigración como un factor de inseguridad, es malicioso y muy peligroso”, ha dicho.

Sobre las mafias que trafican con seres humanos, José Antonio Moreno, explica que “si en la UE carecemos, porque no existe, de un mecanismo de llegada ordenada, segura y eficaz de los inmigrantes, en el momento en que no existe ese mecanismo, se van a prodigar esos delincuentes que son las mafias que trafican con seres humanos y que van a buscar vías ilegales de llegada a Europa, con el consiguiente riesgo y, a su vez, esas redes delincuenciales generan una percepción negativa sobre la inmigración”.

“La UE - explica el experto de CESE - debe establecer un marco jurídico mínimo, una directiva con las condiciones de entrada, con las condiciones del mundo laboral, los perfiles de desempleo y demanda de empleo en los países..., eso en lo social. En casos de asilo, es necesario articular un sistema europeo porque es impensable que cada país tenga un sistema y unas condiciones diferentes ya que si una persona sabe que el sistema de asilo es más beneficioso en un país, se va a ir ahí, por lo que es imprescindible un sistema único y viable de asilo europeo. Eso, acabaría, además, con las mafias, porque si regulo y arreglo, ya no hay público que requiera los servicios de esas redes de delincuentes”, explica.

Comentamos que esa llegada rompiendo las normas legales de un país, es un factor que desencadena un fuerte rechazo en la población española, pero José Antonio Moreno explica a COPE que “la población española, frente a la inmigración, ha demostrado siempre un nivel de sensatez, madurez y capacidad de adaptación que no son suficientemente valorados de fronteras adentro". "De hecho, en España no existía un fenómeno generalizado de xenofobia y racismo y ese es el mejor termómetro social.... Ahora, VOX presenta postulados claramente racistas y xenófobos de reciente aparición que habría que estudiar, pero hasta este momento, en España no había, como en Europa, ese rechazo de xenofobia y demagogia”, concluye.