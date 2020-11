El comercio de proximidad intenta sacar ventaja de cara a Navidad

Con las luces de Navidad ya encendidas y en plena jornada del CyberMonday, el comercio minorista intenta “rascar” algo de la campaña más importante del año. Toca llamar la atención para captar al 49% de usuarios que aseguran que aumentarán sus compras online. Lo cierto es que 8 de cada 10 comerciantes han incluido más descuentos que otros años.

“Un noviembre negro. Se ha optado por hacer la promoción todo el mes. Hoy es el último día que la tenemos. La acogida ha sido muy buena. Sobre todo este fin de semana, la gente se ha acercado de cara a las compras navideñas” , explica a COPE Beatriz, trabajadora de una tienda de camisetas en pleno centro de Zaragoza. Gracias a la jornada de descuento del Black Friday, han visto una imagen que hacía meses que extrañaban. “En el centro que estamos acostumbrados a ver a gente pasar, pasear, las calles llenas… La verdad que meses atrás ha sido una tristeza verlo todo desierto. Pero, este fin de semana, ha sido una alegría para todos tanto para los comerciantes como para los propios clientes. Ver que unos y otros nos ayudamos para sacar las Navidades adelante”, comenta.

Pero es solo una cara de esta realidad. “Al lado tengo a una nena que tiene una tienda de ropa de señora y ella aplica un 10% o una cosa así… Pero muy poca cosa. Y en la zapatería que tengo abajo, pues lo mismo, tienen descuentos pero muy pequeños”, ilustra a COPE Amaia. Ella abrió hace dos meses una mercería en Gijón. Su comercio no aplica descuentos. “No puedo. No tengo unos precios muy allá como para decir ahora que estoy empezando pues les quito por esto y por lo otro… Poder aplicar descuentos como las grandes marcas, yo no puedo”, comenta.

Las opciones de venta online suponen muchas barreras de entrada. “Yo para poder vender por internet, tengo que hacerme la página y es un pastizal… Y claro, yo ahora no estoy para hacerme la web”, aclara Amaia. Las redes sociales también son una opción, pero obtener ventas por estas vías resulta complicado.

La Navidad, un 50% de la facturación

Las estimaciones indican que este año el gasto medio por español en regalos de Navidad rondará los 240€. Un 11% menos que el año pasado. “La compra es fruto de una emoción, generalmente. Y más en Navidad donde hay un punto de ilusión… Un punto en el que quieres que el otro se sienta bien con los regalos. Claro, si ya básicamente no nos juntamos, si somos un grupo más pequeño para según quien no vas a comprar”, explica a COPE Albert Vinyals, experto en psicología del consumo y profesor de ESCODI.

Según datos de la Conferencia que agrupa al comercio minorista de Valencia, la Navidad supone el 50-60% de la facturación anual de los negocios de proximidad. Los descuentos a finales de noviembre “son unas ventas que el pequeño comercio ya las tenía aseguradas. Pero claro, al ofrecerlas con menor margen de beneficio. Es mala idea para los comerciantes”, añade Vinyals.