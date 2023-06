Claire Liebaert, madre de Iñaki Urdangarín, no quiere oir hablar de boda con Ainhoa Armentia

MADRID, 19 (CHANCE)

Tras la reunión de la familia Urdangarin-Borbón en Ginebra por la graduación de Irene Urdangarin, todos han vuelto a la rutina retomando sus compromisos profesionales. Este ha sido el caso de Iñaki Urdangarín que ha viajado a España con el apoyo incondicional de su madre, Claire Liebaert. Siempre muy cariñoso y cercano con su madre, hemos visto al ex Duque de Palma en el aeropuerto de Ginebra de la mano de su madre de la que no se separa en ningún momento hasta coger el avión que les traía de vuelta a Madrid.Después de varias horas de vuelo, madre e hijo volvían a hacer gala de su maravillosa relación frente a las cámaras ya en el aeropuerto de Madrid. Siempre muy discreta con la vida de su hijo, Claire nos sorprendía revelando cómo había sido el encuentro de ambas familias en Suiza: "Todo está bien". Siempre cerca de su hijo y mostrándole todo su apoyo en los momentos más complicados, Claire también hace referencia a Ainhoa Armentia, actual pareja de su hijo asegurando que es una mujer extraordinaria: "Muy bien todo". A pesar de esto, la todavía suegra de la infanta Cristina no quiere ni oir hablar de boda: "No, por favor".Con más de veinte años de relación a su espalda, Claire aseguraba que su relación con la madre de sus nietos es maravillosa: "Todo super bien" y añadía que el fin de semana había sido "muy agradable".