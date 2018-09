Ciudadanos presentará una ley nacional sobre custodia compartida

Ciudadanos presentará una proposición de ley nacional sobre custodia compartida para acabar con las desigualdades existentes en los regímenes de custodia compartida entre las diferentes comunidades autónomas.

Así lo ha anunciado hoy la diputada de la formación naranja Melisa Rogríguez en el Pleno del Congreso de los Diputados, tras preguntarle a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, qué opinión le merece al Gobierno la custodia compartida y acerca de la necesidad de impulsar una legislación nacional a ese respecto.

Delgado ha contestado que "no se deben mantener posiciones absolutas" y ha matizado que es necesario atender cada caso concreto para que prime "el interés superior del menor", por lo que considera que el régimen legal actual, contemplado en el artículo 92 del Código Civil, "prevé las distintas situaciones que pueden producirse".

A su juicio, "lo ideal" es que los progenitores acuerden una custodia compartida, "siempre y cuando sea lo mejor para las criaturas".

Sin embargo, ha matizado la ministra, lo normal es que no exista ese acuerdo en situaciones de conflicto familiar, y hay que revisar caso por caso.

La diputada de Ciudadanos ha afirmado que "la igualdad de derechos también se manifiesta en el derecho de los niños a disfrutar de sus progenitores" y que el Tribunal Supremo se ha pronunciado diciendo que la custodia compartida es la fórmula "normal y deseable".

"El Tribunal Supremo no habla de que la custodia compartida tenga un carácter preferente, sino de situaciones deseables, y todos nosotros pensamos así. Ahora bien, puede que no sea así y lo que hay que tener en cuenta siempre por encima de cualquier otra consideración es el interés superior del menor y en eso pensamos que es el régimen general el que mejor lo respeta", ha dicho Delgado.

Rodríguez ha denunciado que la ausencia de una legislación nacional ha hecho que haya un "desamparo de los derechos de los niños" en función de la comunidad autónoma en la que vivan: las custodias compartidas en Cataluña alcanzan el 40 % mientras en Extremadura son el 8 %.

La diputada de Ciudadanos ha pedido al Gobierno que se sume a su ley sobre custodia compartida, que su grupo presentará en los próximos días: "No sigan ignorando a la mayoría de los niños de este país porque un problema que no saben resolver los adultos no lo tienen que pagar los niños".