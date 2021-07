Cinco consejos para organizar tu maleta y poder llevar todo lo que necesitas estas vacaciones

La llegada del verano supone también momentos de vacaciones para muchos. Unos días que aprovechamos para descansar y también para irnos de vacaciones. Sin duda, una de las cosas que más cuesta en vacaciones es hacer la maleta. Ese momento, que a veces posponemos hasta el final, de elegir que llevar y que descartar, en función de tu destino, los días que vayas a estar fuera y el tiempo que vaya a hacer. Aquí tienes cinco consejos para que aprendas cómo hacer mejor la maleta y poder llevar todo lo que necesites.

En primer lugar es muy importante saber cuál es tu destino, lo que implica conocer el tiempo que suele hacer, si tiene playa, montaña o piscina, entre otros y además saber cuántos días vas de vacaciones. No es lo mismo hacer una maleta para un fin de semana, que para 15 días o por ejemplo poder lavar la ropa los días que estés fuera o no poder hacerlo.

El tercer paso es uno de los más importantes y al mismo tiempo de los más difíciles. Cuando no tienes espacio suficientehay que dejar en casa los 'por si acaso'. Esas prendas que echas pensando que puedes necesitar en caso de un imprevisto, que lo habitual es que nunca llegues a usar, pero que muchas veces no puedes evitar llevarte.

En cuarto lugar hay una cosa clave, que muchas veces no tenemos en cuenta y es hacer looks. Llevar tus prendas organizadas por conjuntos, pensar que pantalón vas a conjuntar con cada camiseta o qué calzado vas a ponerte con un vestido o unos vaqueros, hará que evites llevar ropa de más que no vayas a usar o que no combine entre sí.

Por último es recomendable utilizar bolsas de tela para categorizar la ropa, especialmente para algunos tipos de prendas como ropa interior, pijamas o bañadores. Es una manera de agrupar algunas prendas, que cuando llegues al destino podrás encontrar con más facilidad.





Cómo organizar la ropa dentro de tu maleta para ganar espacio

Además de los cinco consejos para elegir qué artículos llevar, es importante organizarlos bien en la maleta. En primer lugar hay que tener muy claro qué tipo de maleta llevamos, no es lo mismo una de ruedas que una bolsa de deporte. La mayoría de maletas de ruedas cuenta con un lado liso, en el que es recomendable que pongas la ropa más grande y voluminosa lo más estirada posible para que ocupe el menor espacio y así poder llevar el máximo de prendas en dicho lateral.

El otro hueco es más difícil de organizar, ya que suele contar con las barras de las ruedas que hacen que pierdas espacio, por lo que tendrás que hacer un 'tetrix'. Lo recomendable aquí es que dobles la ropa en vertical para que quede colocada en los distintos huecos y puedas aprovechar el espacio lo máximo posible.

Por último, si vais varias personas de viaje o tienes hijos, lo más óptimo es que cada uno lleve su maleta para llevar las cosas organizadas de manera individual. Y ahora, a disfrutar de las vacaciones.