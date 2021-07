Los trucos para preparar tu maleta este verano de la forma más eficiente posible

Vanesa Traviesa nos habla de organización y orden en ‘Abierto por vacaciones’ para explicarnos cómo preparar nuestra maleta de cara al verano. 'Pon Orden' explica: “Lo más importante es saber dónde vamos y cuantos días vamos, no es lo mismo ir a un sitio que sepamos que podemos bajar a comprar algo o si nos vamos a la montaña y no podemos bajar comprar nada, por otra parte, es importante dejar algunos huecos por si acaso si decidimos echar algo antes de cerrar la maleta, además de conjuntar looks de forma que veamos que todo nos viene a juego y saber que nos la vamos a poner”.

“Las bolsas diferentes o de colores nos pueden ayudar para clasificar el tipo de ropa, incluso nos ayuda a ordenar la ropa una vez que llegamos allí y la sacamos de la maleta, sobre todo con ropa interior. Y apunta que “cuanto menos doblemos la ropa más espacio tendremos, lo que hay que hacer es estirar la ropa en la parte lisa de la maleta, y en la otra parte de la maleta podemos doblar verticalmente”. También asegura que “es importante que cada uno tenga su propia maleta para tener más espacio".