Científicos crean un dispositivo y se lo implantan en el cerebro a un joven con ELA: Ha conseguido comunicarse

Los pacientes que tienen Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) padecen una artrofia muscular progresiva, que les impide moverse, hablar, comer y respirar. Por el momento, no existe una cura a esta enfermedad, sin embargo, los científicos llevan años tratando de encontrar la manera de que los pacientes puedan recuperar el habla. Ahora, un equipo de investigadores de Centro Wyss de Bioingeniería y Neuroingeniería de Ginebra, con la colaboración de la Universidad de Tübingen han sido capaces de crear un implante cerebral. Esto ha hecho que un joven con ELA lograse comunicarse.

El estudio, que ha durado más de dos años, ha sido publicado en la revista 'Nature'. Sus autores comentan que "no se sabe si la comunicación basada en los nervios sigue siendo posible en un estado completamente bloqueado". Por ello, decidieron probar una técnica con un paciente de 30 años que tenía un tipo de ELA de avance rápido, conocido como el síndrome de cautiverio total. El hombre sufría de una parálisis completa, pero su cerebro no había perdido la capacidad para generar comandos destinados a la comunicación. Mediante una operación quirúrgica, los científicos le implantaron dos matrices de 64 microelectrodos en la corteza motora primaria y suplementaria.

Sistema auditivo de neurorretroalimentación

Nick Ramsey, neurocientífico en el Centro Wyss, explica que "las personas que acaban completamente encerradas, no tienen medios para comunicarse con el mundo exterior; no pueden mover ni los músculos ni los ojos, así que realmente necesitan una solución como la interfaz cerebro-ordenador". Las señales cerebrales le llegan a los microelectrodos, que las decodifica a través de un modelo de aprendizaje automático en tiempo real. Esta inteligencia artificial es capaz de "mapear" las señales del cerebro y atribuirles el significado de "sí" y "no". Además, para saber lo que el paciente quiere comunicar, un programa de deletreo va diciendo las letras del alfabeto en alto, pudiendo usar este método para seleccionar las letras con el "si" y "no".

Aquí es donde se da el fenómeno denominado por los expertos como "sistema auditivo de neurorretroalimentación". Cuando el paciente volvió a su domicilio, tres de los autores del estudio le visitaban cada dos semanas, hasta que llegó la pandemia del Covid-19. Desde el mes de marzo y hasta junio de 2020, todas las revisiones se hicieron a través de un acceso remoto al ordenador portátil del paciente. Fue la esposa del enfermo quien realizó todas las conexiones de hardware necesarias para que los expertos controlasen el software de manera remota. Por lo tanto, el estudio ha demostrado que el sistema puede usarse en la vivienda (en principio), si la familia o cuidadores del paciente participan.

El futuro de los pacientes con ELA

Aun así, los autores explican que "el actual sistema basado en neurorretroalimentación tiene varias limitaciones, ya que sería necesario implementar varias modificaciones de software y hardware antes de que la familia o los cuidadores puedan usar el sistema de forma independiente sin supervisión técnica. El software se está modificando actualmente para mejorar la calidad y velocidad de la comunicación y la autosuficiencia de la familia". Asimismo, los científicos están trabajando en otro sistema, denominado 'ABILITY'. Se podrá implantar y será inalámbrico, hecho para conectarse de manera flexible a conjuntos de microelectrodos o rejillas de electrodos ECoG.

Sin embargo, por el momento, ninguno de los dos sistemas están disponiles, solo pueden utilizarse en los proyectos científicos. Finalmente, los autores de la investigación han comunicado que "este estudio de caso ha demostrado que un paciente sin ningún medio estable y confiable de control del movimiento ocular o ruta de comunicación identificable empleó una estrategia de neurorretroalimentación para modular las tasas de activación de las neuronas en un paradigma que le permitía seleccionar letras para formar palabras y oraciones, para expresar sus deseos y experiencias. Será valioso extender este estudio a otras personas con ELA avanzada".