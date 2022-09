La ciencia desvela la enfermedad mortal que se esconde detrás de los puntos blancos de una resonancia

Los virus y microbios son unos agentes que no pueden verse a simple vista, pero son enemigos del hombre desde el inicio de la historia. Enfrentarse a este tipo de adversarios invisibles ha sido uno de los grandes miedos de la humanidad. Muchas veces se desconoce que son los causantes de los problemas que aqueja una persona hasta que es demasiado tarde. Este es el caso de un paciente de Faridabad, en la India, que ha publicado ‘The New Journal of Medicine’.

Un joven de este país llevaba varios días con fuertes dolores de cabeza e incluso con convulsiones. Como no era algo habitual, creyó conveniente ir al hospital para que pudieran diagnosticar qué es lo que estaba pasando. Una vez allí comenzaron a hacerle pruebas de todo tipo para descubrir la naturaleza real de sus dolencias. Fue entonces cuando descubrieron lo que realmente le ocurría.

Una enfermedad aterradora

La prueba que reveló el mal que padecía fue una resonancia magnética. En ella aparecieron una serie de manchas blancas en su cabeza. Esas manchas eran quistes. Y esos quistes los habían provocado los cisticercos: unas larvas que habían ocupado gran parte de su cerebelo, de la corteza cerebral y del tronco encefálico. El joven indio se había contagiado de la enfermedad conocida como neurociticercosis.

Se muestra una imagen por resonancia magnética antes y después de tratamiento con albendazol en sospecha de neurocisticercosis. ¿La clínica? Crisis epilépticas de inicio en el adulto. #neurologia#NeuroTwitter#neurologypic.twitter.com/iTNzol2bWa — Alipio González Vázquez (@Neuralipio) July 12, 2022

Las larvas habían llegado a su cuerpo, probablemente, a través de comida contaminada. Es decir, un alimento que tenga huevos de esas larvas, normalmente se produce cuando la comida entra en contacto con heces de una persona contagiada. Por eso, este tipo de enfermedades proliferan en lugares donde la higiene de los restaurantes es deficiente.

Lo habitual es que, al llegar estas larvas, eclosionen en el estómago y se expandan a otros órganos. Pueden quedarse en las zonas intestinales, pero también pueden llegar hasta el sistema nervioso. En esos casos, la enfermedad en un estadio avanzado se vuelve letal. Es el caso de este paciente de Faridabad. El joven indio no superó la enfermedad porque cuando se descubrió la infección, las larvas habían avanzado hasta un punto de no retorno. Sin embargo, si se estos males se detectan a tiempo, tienen una tasa de curación elevada.