Cataluña, sobre la transferencia del MIR: "No queremos el examen, lo que pedimos es la cogobernanza en otros elementos"

El conseller de Salud catalán, Josep Maria Argimon, ha negado este miércoles que la Generalitat de Cataluña aspire a conseguir la competencia del examen de Formación Sanitaria Especializada (FSE), entre los que se incluye el de médico interno residente (MIR), sino que pretende conseguir la "cogobernanza" en otros asuntos, como los planes de estudio.

"Nosotros no pedimos el examen MIR, lo que sí pedimos es lo que dice el Estatuto de Autonomía: la cogobernanza en algunos elementos clave de la formación sanitaria especializada. Lo hacemos por dos razones: la primera, con la voluntad máxima de mejorarlo; y la segunda, atraer talento hacia Cataluña. Son elementos, queramos o no, que de algún modo hay que poner encima de la mesa porque generan tensiones y son solucionables", ha explicado este miércoles en un Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press.

Durante su intervención, Argimon ha instado a "no confundir" la propuesta de la Generalitat al Gobierno en el marco de la mesa de diálogo. "El examen MIR no lo queremos, es igual en toda España y si fuera en toda Europa perfecto. Pero sí todo lo que puede ser la cogobernanza, como los modelos de formación, planes de estudio... Queremos mejorar toda la formación posgraduada, con cogobernanza, no queremos un traspaso sin más", ha aclarado.

Como ejemplo de los problemas en la formación, ha explicado que con el sistema actual, los pediatras adscritos a Atención Primaria se forman en el hospital. "Luego sucede que todo el mundo se quiere quedar en el hospital. Como tampoco hay muchísimos profesionales, la Atención Primaria se queda desierta", ha detallado.

El pasado agosto, cuando estalló la polémica por la negociación en la mesa de diálogo entre el Gobierno y Cataluña, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, negó tajantemente esta posibilidad: "No está en la agenda del Gobierno ningún traspaso sobre esta materia. La única agenda de la mano del presidente Sánchez es seguir mejorando y cualificando nuestra FSE y nuestro MIR".

Sin embargo, Argimon confía en hacer cambiar la opinión del Gobierno. "¿Tiene esperanzas de que el Gobierno ceda en este asunto? Sí. En general, soy optimista siempre", ha respondido el conseller catalán.