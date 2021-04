Cataluña.- Impulsan un proyecto de realidad virtual para impedir el impacto del cáncer en menores

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona implementará el proyecto 'I Am Ready' de Nixi for Children y de The Ricky Rubio Foundation con el objetivo de impedir que el impacto del cáncer y del tratamiento "pase factura" a los menores a nivel personal y también familiar.

En un comunicado este martes, han concretado que el proyecto "trata de evitar" los estados de ansiedad y trastornos similares que sufren los pacientes pediátricos ante los tratamientos de radioterapia mediante una experiencia de realidad virtual preparatoria.

La posibilidad de eliminar el miedo de los niños y las niñas y de su entorno familiar "puede transformar la radioterapia en un proceso más natural gracias a las experiencias de realidad virtual creadas por Nixi for Children", que ya se aplican en los preoperatorios de múltiples hospitales de España.

El primer centro en implementar 'I am Ready' --que combina imágenes reales 360º con un personaje de animación 3D (Nixi)-- enfocado en el tratamiento de oncología radioterápica será el Hospital Vall d'Hebron, dentro de su programa de humanización.

'I am Ready' ofrece tres experiencias de realidad virtual distintas: 'Mi primer tratamiento de Radioterapia', que muestra cómo será el día del tratamiento y permite explorar de la mano de Nixi y el personal sanitario la sala del TAC de simulación, la sala de radioterapia y el protocolo habitual del tratamiento.

El proyecto también incluye 'Un entreno con Ricky', en la que podrán acompañar al jugador de la NBA Ricky Rubio en uno de sus entrenamientos, y 'Preparación para una operación', para los casos en los que el menor tenga que pasar por quirófano.