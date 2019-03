Casi uno de cada cinco españoles cree que las embarazadas no están obligadas a usar el cinturón de seguridad en el coche

Un 17,18% de los españoles piensa que no es obligatorio el uso del cinturón de seguridad en embarazadas, según un estudio de Fundación CEA.La encuesta, realizada a más de 800 conductores y presentada este miércoles 13 de marzo en Madrid, revela que, no obstante, la amplia mayoría de los españoles sí usa este elemento de seguridad y que conocen que su uso es obligatorio.

En concreto, más de un 99% asegura utilizarlo, la mayoría por seguridad (80,96%), simplemente por ser obligatorio (16,19%) o por evitar multas (2,47%). Sólo un 0,12% admite no utilizarlo al desconocer que debe utilizarse por ley.

En el caso de los ocupantes, el porcentaje de quienes sí utilizan el cinturón es similar (más de un 98%), también por cuestiones de seguridad (79,85%), por su obligatoriedad (15,33%) o para no ser sancionado (2,97%).

Estos datos "contrastan", según Fundación CEA, con los de la Dirección General de Tráfico (DGT), que apuntan a que un 80% de los conductores utiliza este elemento de seguridad, mientras que este porcentaje es del 81% y 70% en caso de ocupantes de asientos delanteros y traseros, respectivamente.

La encuesta de Fundación CEA también desvela también que el 96,17% de los conductores obliga al resto de ocupantes de su vehículo a utilizarlo, pese a que, según la normativa, la responsabilidad recae sobre la persona que no lo utiliza y no sobre el conductor. Precisamente, el 94,68% de los conductores considera que es el elemento de seguridad pasiva más importante del vehículo.

SILLITAS INFANTILES

Con respecto al uso de los Sistemas de Retención Infantil (SRI), las también conocidas como sillitas infantiles, no está tan clara la normativa para los encuestados. El 22,62% no sabe que un menor puede utilizar cinturón y no sillita cuando su altura es igual o superior a 135 centímetros: el 12,86% piensa que los menores de edad tienen que ir sí o sí en un SRI y el 9,76% cree que su uso obligatorio es a partir de los 12 años.

En la presentación del estudio ha estado presente la subdirectora general de Educación y Seguridad Vial de la DGT, María Lidón, quien ha recordado que un 24% de los fallecidos en 2017, en vías interurbanas, no llevaba puesto el cinturón, por lo que ha instado a avanzar en concienciación más allá de la obligatoriedad de su uso.

A pesar de destacar el "cambio de paradigma" que ha habido en los últimos años con respecto a su utilización, ha reclamado "reflexión" en torno a este tema, pues la obligatoriedad de usar el cinturón lleva vigente desde 1974 para vías interurbanas y desde 1992 para urbanas. "Es el invento que más vidas ha salvado después de la penicilina", ha señalado Lidón, que comenta, además, que llevar puesto el cinturón reduce a la mitad el riesgo de morir en un accidente.