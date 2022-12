Casi la mitad de los jóvenes cobran menos de mil euros: "Tengo la suerte de que mis padres me pueden ayudar"

El sueldo de Marina es escaso y no le da para llegar a fin de mes. Tiene 24 años y es falsa autónoma. Gana alrededor de 700 euros al mes. Pero también tiene que pagar la cuota de autónomos y la seguridad social. Ese sueldo le impide independizarse. “Tengo la suerte de que mis padres me pueden ayudar con el piso”, reconoce. Marina no es la única.

Los jóvenes cada vez ganan menos. Son ya un 45,5% de los jóvenes los que reciben menos de mil euros al mes, después de impuestos. Antes de que llegase el Covid, la cifra estaba en un 32%. Una subida notable. Caixabank ha publicado un estudio en el que pone de relieve la precaria situación económica en la que se encuentran las personas entre 16 y 29 años en España.

La nota positiva de estos datos es que ha subido más de un 8% la cantidad de jóvenes que reciben ingresos. Mientras que en diciembre de 2019 un 31,4% de este grupo poblacional no recibía ningún ingreso, ahora se ha reducido a un 23%.

Con ayuda y sin llegar a fin de mes

Mari Cruz es una cordobesa de 23 años y empezó a trabajar hace poco. Su ocupación es la ayuda a domicilio a personas mayores, donde gana menos de ochocientos euros al mes: “Intento ponerme un tanto por ciento para poder gastarlo y otro tanto para ahorrarlo”.

La situación se agrava aún más teniendo en cuenta las cifras de la inflación. Aunque este último mes se ha moderado, ahora mismo sigue siendo alta. El IPC se sitúa en el 6,8% en noviembre, medio punto menos que en octubre. Y es que la cesta de la compra es el dato más preocupante. La subida de los alimentos no frena y ha alcanzado un pico con este último repunte de la serie histórica: la subida es del 15%.

Y frente a esto, los sueldos no están subiendo de forma equiparable a los precios. Estudios como el de Caixabank demuestran que no solo se estancan, sino que además, el sueldo del grupo de edad entre los 16 y los 29 años ha bajado.

Mari Cruz sufre el impacto de estos bajos ingresos incluso viviendo lejos de las grandes ciudades. Por eso, se ha visto obligada a retrasar su emancipación: “Vivir con mi familia es lo que más me ayuda a ahorrar”. A Marina le ocurre una situación similar. Este sueldo es tan reducido que no le permite ahorrar porque cuenta que “la vida en Madrid no da para mucho” con ese dinero.

El analista sénior de KPMG Luxemburgo, Jesús Alonso, explica que los problemas del mercado laboral en este grupo de edad es el “creciente número de gente capacitada”. Y a eso suma el experto que las empresas “no están recibiendo facilidades” y el mercado laboral “está siendo cada vez más competitivo”. De ahí, que las compañías tengan que “competir entre ellas abaratar costes”. La forma en la que lo hacen esextender “el período de becarios hasta el máximo posible”, y cuando termina uno de esos contratos, buscar nuevos becarios e ir rotando.

Pero no solamente tienen un sueldo escaso, sino que también se enfrentan a un paro elevado. La última encuesta de población activa reflejó en octubre que este trimestre subió dos puntos y medio, hasta un 31,01%. Uno de tres jóvenes se encuentra en paro. Desde el verano, más de 70.000 menores de 25 años se han sumado a la lista de parados. Y en comparación con el año pasado por estas fechas, se han perdido 15.900 empleos entre los más jóvenes.

Su situación se agrava, teniendo en cuenta que los jóvenes buscan varios empleos para poder tener unos ingresos extra. Marina confiesa que “si tuviera una media jornada podría estar de cualquier otro trabajo que me permitiera estar independizada”. Por su parte, Mari Cruz reconoce que alguna vez se ha planteado “hacer un trabajilo” para ganar “algo más”.

Marina se ha dado “de plazo un año” para que su situación se regularice, de lo contrario piensa incluso en “cambiar de sector”. Mari Cruz es más optimista y confía en avanzar en su trabajo y de cara al futuro, tener una casa propia, pero es consciente de que no es fácil: “Es lo que más nos cuesta”.